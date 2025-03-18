Burdur Belediye Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına tepki gösterdi. Ercengiz, "Yeryüzündeki bütün çiçekleri koparsanız da baharın gelişini engelleyemezsiniz. Ekrem İmamoğlu seninleyiz." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeryüzündeki bütün çiçekleri koparsanız da baharın gelişini engelleyemezsiniz… 35 yıl önce alınmış bir diplomayı iptal etmek koskoca üniversite hocalarına yakışır mı? Umarım alınmış bu yanlış karardan dönülür yoksa bu halk bunu unutmaz affetmez! Ekrem İmamoğlu seninleyiz."