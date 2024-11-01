Burdur'da Alkollü Mekanda Cinayet

Yerel

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da alkollü bir mekanda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Sinan Mahallesi'nde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Uçar, belinden çıkarttığı tabanca ile Hüseyin Mete'ye ateş etti. Hüseyin Mete, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Ramazan Uçar olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemde, Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin Mete'nin cansız bedeni olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.