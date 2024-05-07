Burdur\'da ATV Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrilen ATV'nin altında kalan 74 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Burdur'un Karamanlı ilçesi Manca Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 74 yaşındaki Süleyman Çınar idaresindeki plakasız ATV araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi konucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan Süleyman Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yapan ATV, otoparka çekildi.