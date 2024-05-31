Burdur'da Diyaliz Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burdur'da Diyaliz Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi

Burdur\'da Diyaliz Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi

Burdur'da diyaliz sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybeden 67 yaşındaki Amina Abas Jama, Sultandere Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.

31.05.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURDUR)- Burdur'da diyaliz sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybeden Somali uyruklu 67 yaşındaki Amina Abas Jama toprağa verildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs tarihinde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi. 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Önlem olarak diyaliz merkezinin kapatılırken yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.

Yaşanan olay sonrasında ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama isimli hasta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Somali uyruklu 67 yaşındaki Amina Abas Jama için Sultandere Mezarlık Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman ile Jama'nın yakınları ve sevenleri katıldı. Jama kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Amina Abas Jama'nın oğlu Jama Ahmet Adan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Anneme Allah rahmet eylesin. Kimseden şikayetçi değilim. Allah'ın yazdığı kader bu" dedi.

Kaynak: ANKA

Diyaliz, Somali, Burdur, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Diyaliz Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:21 Ciciş Kardeşler’den biri uçakta kabin memuruna saldırdı Ciciş Kardeşler'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 20:24:47. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Diyaliz Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement