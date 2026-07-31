Burdur\'da Gazi Atatürk Stadyumu Yıkılıyor

Burdur'da 1955 yılında hizmete açılan ve yaklaşık 71 yıldır kentin futbol hafızasında önemli bir yere sahip olan Gazi Atatürk Stadyumu'nda yıkım çalışmaları başladı. Burdur spor'un yıllarca iç saha maçlarını oynadığı, binlerce taraftarın sevinç ve hüzün yaşadığı stadyum, yapılacak yeni spor tesisi kapsamında iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Burdur futboluna yaklaşık 70 yıldır hizmet veren Gazi Atatürk Stadyumu'nda yıkım çalışmaları başladı. İş makinelerinin girdiği statta yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından, aynı alanda 4 bin seyirci kapasiteli modern bir stadyum inşa edilecek. Burdurspor'un uzun yıllar iç saha maçlarını oynadığı, 2. Lig yıllarından 2004 sezonundaki başarıya kadar kentin spor tarihine tanıklık eden Gazi Atatürk Stadyumu, fiziki olarak yerini yeni bir spor tesisine bırakacak.

"Buranın bizim üzerimizde çok fazla anısı var"

İlk olarak 1980 yılında babasının elinden tutarak stadyuma gelen Kazım Candan (53), Burdurspor'un 2. Lig yılları, unutulmaz derbi mücadeleleri ve 2004 yılında elde edilen 3. Lig başarısı gibi kentin spor tarihine geçen birçok önemli an yaşandı. Tribünlerde yıllarca görev yapan taraftar temsilciği de yapan Candan yıkımla birlikte yalnızca betonun değil, onlarca yıllık hatıraların da geride kaldığını ifade etti. Kazım Candan, çocukluk yıllarından bu yana stadyumun hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "1980'li yıllarda babamın elinden tutup bu stadyuma maça geldiğim günleri hatırlıyorum. Bu statta bayram havasında geçen maçlar yaşadık. Sevindiğimiz de oldu, üzüldüğümüz de. Buranın bizim üzerimizde çok fazla anısı var" dedi.

"Üçüncü sırada tamamladığımız o dönemi hiç unutamıyorum"

2004 yılında Burdurspor'un ligi üçüncü sırada tamamladığı süreçte taraftar temsilciliği ve tribün liderliği yaptığını anlatan Candan, "O sezon çok önemli rakipler buraya geldi. Rakiplerimizi yendiğimizde büyük mutluluk yaşadık. Göztepe maçlarını, komşumuz Isparta ile oynadığımız karşılaşmaları ve ligi üçüncü sırada tamamladığımız o dönemi hiç unutamıyorum. Burada şampiyonluk yaşayamadık ama yenilmez denilen takımları yendiğimiz günler bizim için en büyük gururdu" diye konuştu.

"7 kez Fair Play ödülüne layık görüldük"

Tribünlerde taraftarıyla birlikte örnek davranışlar sergilediklerini belirten Candan, "Taraftar temsilcisi olduğum dönemde federasyon tarafından taraftarımızla birlikte 7 kez Fair Play ödülüne layık görüldük. Bu statta yaklaşık 50 yıllık anım var. Buraya babamızın elinden tutup geldiğimiz günleri unutamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Stadyumun yıkılmasının kendisini duygulandırdığını dile getiren Candan, "Şu stadyumun dili olsa da konuşsa. Şimdi insan hatıralarının yıkıldığını görüyor. Bu durum üzücü ama yerine daha modern ve daha güzel bir stat yapılacak olması da bizi sevindiriyor" dedi.