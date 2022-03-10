Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

10.03.2022 03:06

Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Meteorolojinin uyarılarının ardından Burdur'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

BURDUR - Meteorolojinin uyarılarının ardından Burdur'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Antalya- Isparta karayolunda tır ve otobüs benzeri araçların geçişi belirli aralıklarla durduruluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından Burdur'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yeşilova, Tefenni ve Karamanlı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Şiddetini giderek artıran kar yağışında Burdur-Antalya karayolu belirli aralıklarla tır ve kamyon geçişlerine kapatılıyor.

Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

YORUMLAR
500
Burdur'da kar yağışı etkili oluyor Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

Burdur, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 03:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement