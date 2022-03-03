Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü - Son Dakika
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Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü

03.03.2022 00:40

Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü Burdur'da ahırın çatısı biriken kar ağırlığına dayanamayınca çöktü, olayda 1 hayvan telef oldu.

Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü

BURDUR - Burdur'da ahırın çatısı biriken kar ağırlığına dayanamayınca çöktü, olayda 1 hayvan telef oldu.

Yeşilova ilçesi Kayadibi Köyünde meydana gelen olayda ahırın çatısı çöktü. Gün boyu etkili olan kar yağışının ardından yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Hasan Dinç'e ait 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı karın oluşturduğu ağırlığa dayanamayıp çöktü. Ahırda bulunan 30 büyükbaştan 1'i telef olurken, 1 hayvanda yaralandı. Ahırda bulunan diğer hayvanlar ise bir başka ahıra nakledildi.

Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü
Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü
Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü

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Kar nedeniyle kapanan Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

Yeşilova, Burdur, kar, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü - Son Dakika


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