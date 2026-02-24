Burdur'da Kaza: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur'da 6 ay önce evlenen genç çiftin bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana genç kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Otomobili sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Burdur merkez Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orhan Yalçın (23) idaresindeki 20 SE 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Orhan Yalçın ile otomobilde bulunan eşi Rabia Yalçın (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından Rabia Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaza sırasında otomobili sıkıştırarak kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan genç çiftin geçtiğimiz ağustos ayında evlendikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.