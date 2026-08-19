Burdur\'da Kediyi Kurtaran Kadın

Burdur'da bir kadın, iki gündür duyduğu yavru kedi sesinin peşine düşerek sokak sokak arama yaptı. Sesini takip ettiği yavru kedinin bir otomobilin motor kısmına sıkıştığını tespit eden kadın, ihbarda bulunarak kedinin itfaiye ekiplerince kurtarılmasını sağladı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde sokaktan bulduğu kedisini hastalık nedeniyle kaybeden Ayşe Tetik (28), bu olayın ardından sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya başladı. Evinde bulunduğu sırada iki gündür sokaktan yavru kedi sesi geldiğini duyan kadın, kedinin nerede olduğunu bulmak için dışarı çıktı. Sesin peşine düşen kadın, iki sokak ve cadde boyunca yürüyerek kediyi aramaya başladı. Park halindeki araçların yanından geçerek tek tek kontrol yapan kadın, bir otomobilin yanına geldiğinde yavru kedinin sesinin araçtan geldiğini fark etti. İlk olarak kendi imkanlarıyla aracı kontrol eden Tetik, kediyi göremese de sesini duymaya devam edince durumu yetkililere bildirdi. Araç sahibine de ulaşılmasının ardından birlikte yapılan kontrolde kedinin otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yavru kedinin bulunduğu yeri tespit etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı.

"Kediyi fark etmeseydik ve araba çalışsaydı kedi paramparça olabilirdi"

Kısa süre öncesinde sahiplendiği sokak kedisini hastalıktan dolayı kaybettiğini anlatan Ayşe Tetik, "Bu olay sonrasında hayvanlara karşı ekstra bir duyarlı oldu. Evdeyken sokakta bir yavru kedi sesi duymaya başladım. İki gündür de duyuyordum, acaba yavru nerede diye düşünmeye başladım. Kediyi bulmak için çıktım, 2 tane sokak ve cadde gezdim. Kedinin sesini takip ettim. Arabalara tek tek bakarken kedinin sıkıştığı aracı buldum. Bulduktan sonra arabayı ilk olarak kendim kontrol ettim. Kediyi göremedim ama sesini duyuyordum. Kedinin sesi o arabadan geliyor. Daha sonrasında ihbarda bulundum. Araç sahibine ulaştıktan sonra araç sahibi de yanıma geldi. Onunla da beraber kontrol ettik, sonrasında da itfaiye geldi. İtfaiye geldikten sonra da kedinin orada olduğunu, içinde olduğunu tespit ettiler. Kediyi sonrasında da uzun uğraşlar sonucunda çıkardık. Eğer ki fark etmeseydik ve araba çalışsaydı kedi paramparça olabilirdi. Çevremizdeki vatandaşlarımızın bu şekilde duyarlı olmasını istiyorum. Bu şekilde kontrol etmek 2 saniyemizi almaz" dedi.