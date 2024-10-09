Burdur'un İlk Kadın Baro Başkanı Göreve Başladı - Son Dakika
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Burdur'un İlk Kadın Baro Başkanı Göreve Başladı

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Meltem Özdemir, Burdur Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak görevine başladı ve adalet sözü verdi.

09.10.2024 17:52
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Barosu'nun ilk kadın başkanı Meltem Özdemir, düzenlenen törenin ardından görevine başladı. Özdemir, "Tüm meslektaşlarıma tarafsız, adaletli davranacağımdan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Burdur Barosu'nun seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen ve kentin ilk kadın baro başkanı olan Meltem Özdemir, mazbatasını alarak görevine başladı. Burdur Barosu'nda düzenlenen devir teslim töreninde Meltem Özdemir, görevi önceki dönem başkanı Ramazan Gedik'ten devraldı.

Ramazan Gedik, törende yaptığı konuşmada, "Burdur Barosu her zaman avukatlık, avukat sorunları, avukat dayanışmasında öncü olmuştur. Bunun için mücadele etmiştir. Ama onun dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerine de bağlı kalarak demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti ilkeleri için mücadele etmiştir. Biz bu görevi bu zamana kadar bu mücadelelerle geçirdik. Şimdi görevimizi devrediyoruz. Yeni yönetim bu mücadeleleri daha geliştirecek, iyileştirecektir. Ondan hiç şüphem yok. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"Tüm meslektaşlarıma tarafsız, adaletli davranacağım"

Meltem Özdemir ise şöyle konuştu:

"Ben 2003 yılında Başkanım Avukat Ramazan Gedik'in yanında staja başladığımda bana hak yolundan, adalet yolundan ayrılmadığım sürece uzun zamanda çok şey kazanacağımı söylemişti. Bundan 20 yıl önce kendisinden ruhsatı devralırken de aynı cümleleri sarf etmişti ve bu zamanda görüyorum ki gerçekten haklı çıktı bu cümlelerinde. Başkanımdan aldığım avukatlık ruhsatından sonra 3 yıl boyunca yönetimde çalışmak ayrıca bir onurdu ve bana yönetimi ve yönetimde adaletli olmayı, tarafsız olmayı öğretti. Bu yüzden bu görevi ondan devralmak ayrıca benim için çok önemliydi. Burdur'un ilk kadın baro başkanı olmam sebebiyle de özellikle bu konuda beni çok destekleyen babam Fevzi Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Onu onurlandırmak, gururlandırmak benim için ayrı bir şerefti. Başkanımın bana öğrettiği gibi tüm meslektaşlarıma tarafsız, adaletli davranacağımdan hiç şüpheniz olmasın."

Kaynak: ANKA

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