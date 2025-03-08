Burdur'un Yusufça Beldesi'nde Kadın Girişimci Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
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Burdur'un Yusufça Beldesi'nde Kadın Girişimci Kooperatifi Kuruldu

Burdur\'un Yusufça Beldesi\'nde Kadın Girişimci Kooperatifi Kuruldu

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Beldesi'nde kurulan Kadın Girişimci Kooperatifi, kadınların güçlenmesi ve ekonomik bağımsızlık kazanmaları için önemli bir adım atıyor. Kooperatif, kesim, dikim, silaj paketleme gibi çeşitli iş alanlarında 15 kadına istihdam sağlıyor ve kadınların her alanda var olabileceğini gösteriyor.

08.03.2025 12:32  Güncelleme: 12:40
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Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça Beldesi'nde kurdukları Kadın Girişimci Kooperatifi ile hayatlarına değer katan kadınlar, hem üretim yapıyor hem de kadınların her alanda güçlü adımlar atabileceğini gösteriyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Beldesinde ikamet eden kadınlar, kurdukları Kadın Girişimci Kooperatifi ile hem gelir elde ediyor hem de yaşamın her alanında olduklarını ispat edercesine erkek işlerini bile yapıyorlar.

Belde belediyesi'nin katkıları ile kurdukları Kadın Girişimci Kooperatifinde çalışan Yusufçalı kadınlar, kesim, dikim işlerinden overlok işlerine, pişi ve lokma pişirme işinden, silaj paketleme işlerine kadar farklı dallarda birçok işi yaparak hem diğer kadınlara örnek oluyor hem de erkek işlerini kadınların da yapabileceğini ispatlıyorlar.

Yusufça beldesinde KOSGEB, Belediye ve BAKA katkılarıyla kurdukları dikiş atölyesinde istihdam olan 15 kadın, atölye dışına da çıkarak gerek ovaya gidip mısır silajı paketleme işi yapıyor gerekse hamurlarını açıp pişi ve lokma döküm işlerini de yapıyorlar.

"Hayatla mücadeleme devam ediyorum"

Kooperatif çalışanlarından 14 yıl önce eşini kaybeden 46 yaşındaki Ayşe Gül, "Yusufça Kasabasında oturuyorum. Eşimi 14 yıl önce kaybettim. Kendi ayaklarım üzerinde mücadele etmeye çalıştım. Bu zamana kadar gayretimi sürdürdüm. İki kızım var. Babaları öldüğünde biri 10 diğeri 11 yaşındaydılar. İkisini de büyüttüm ve okuttum. Geçen yıl büyük kızımı evlendirdim. Yuvasını kurdu. Küçük kızım da öğretmen oldu. Hayatla mücadeleme devam ediyorum" dedi.

"Kadınlarımız burada kendi ayakları üzerinde durabiliyor"

Çalışkan Kadınlar Kooperatifi çalışanlarından Zühal Özturgut ise "Böyle bir işyeri kurulduğu için kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. 15 kadın burada ekim, dikim, silaj paketleme, lokma döküm işlerinde çalışarak kadınlarımız buradan kazanç elde edebiliyoruz. Bu imkan için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kadınlarımız evine ekmek götürüyor"

Kooperatif yöneticilerinden Zeynep Çelik, "2020 yılında kooperatifimizi kurduk. Amacımız beldemiz kadınlarına iş imkanı sağlamak ve kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamaktı. Bugün bunu da başardık. Şu anda 15 kadınımız burada çalışarak evine ekmek götürüyor. Bunu daha da ileri götürerek 12 kadınımızı daha istihdam etmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye elimizden geleni yapıyoruz"

Kooperatif üyelerinden Gülden Özarslan, "15 Kadınımız burada çalışıyor. Lokma ve silaj makinelerinde bile kadınlarımız çalışıyor. Kadınlarımız kendi başlarına ayakta kalabilsinler diye elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız daha büyümek ve kadınlarımızı daha fazla istihdam etmek"

Son olarak, kooperatifin başkanı Lütfiye Güngör, "Birlikte yola çıktık. 2020 yılında kuruldu. KOSGEP ve SOGEP destekleriyle makinelerimizi aldık. Dikiş makinesi ile başladığımız işimize 2 traktör ve mibzerimiz ile silaj yapıyor, lokma döküm işleri yanında kadınlarımızla zanaat da öğreniyoruz. Amacımız daha da büyüyerek 12 kadınımızı da istihdam ederek kendimize ait prefabrik bir işyeri kurmayı düşünüyoruz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burdur'un Yusufça Beldesi'nde Kadın Girişimci Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

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