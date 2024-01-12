 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burhaniye Belediyesi'nden Gazetecilere Özel Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye Belediyesi'nden Gazetecilere Özel Kutlama

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde, il genelinden gelen birçok basın mensubunun katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. Başkan Deveciler, gazetecilerin yaşadıkları sorunları bildiğini belirterek, gazetecilerin daha iyi şartlarda çalışabilecekleri bir ortamın oluşmasını umduğunu dile getirdi.

Burhaniye Belediyesi\'nden Gazetecilere Özel Kutlama
12.01.2024 - 16:54,  Güncelleme: 16:58
Abone Ol

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde, il genelinden gelen birçok basın mensubunun katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Öğretmen Mahallesi Blue Port Hotel'de, Başkan Deveciler'in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda basın mensupları buluştu. Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Semra Aman Akyürek ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'in de katıldığı kahvaltıda basın emekçilerine seslenen Başkan Deveciler gazetecilerin yaşadıkları sorunları bildiklerini belirterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle siz değerli basın emekçileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Gazetecilerin sorunlarını biliyorum. Halkın haber alması için gece gündüz emek veren sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü yürekten kutluyorum. Gazetecileri bir araya topladık, bugün sizin gününüz. Sizlerle burada bu özel gününüzü birlikte kutlayacağız, karşılıklı sohbet ederek kahvaltımızı keyifli bir şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Basın mensuplarına bilgi vermek amaçlı, belediye hizmetlerine dair kısa bir faaliyet filmini gösteriminin ardından gazetecilerle karşılıklı diyalog ve sohbet havasında devam eden kahvaltı sonrasında Başkan Deveciler, "Umuyorum ki gazetecilerin yaşam şartlarının daha iyi olduğu, devletin gazetecilere daha çok desteklediği kalemlerini daha rahat kullanabilecekleri nice 10 Ocak kutlamaları diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ali Kemal Deveciler, Gazeteciler Günü, Ramazan Demir, Balıkesir, Kutlamalar, Belediye, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nden Gazetecilere Özel Kutlama - Son Dakika


17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son Dakika
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
15:13 DEVA Partisi lideri Babacan'ın Diyarbakır programında gazeteciye saldırı
14:40 Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus turistin cansız bedeni günler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 18:31:33. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi'nden Gazetecilere Özel Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement