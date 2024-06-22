Burhaniye Belediyesi Yaya Geçitlerini Yeniliyor

Yerel

Balıkesir'in Burhaniye belediyesi Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yaya geçitlerini boyayarak yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Yaya ve sürücülerin güvenliği açısından yaya geçitleri boyanarak daha görünür hale getiriliyor.

Mahkeme Mahallesi ve Ören Mahallesi'nde bulunan görme engelliler için ses uyarı sistemli yaya geçitlerinin bakım çalışmaları, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan alt geçitteki ışıklandırmaların bakımları Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki yaya geçitleri ve kasisler olmak üzere 58 yaya geçidinde yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yayaların can güvenliği bizim için öncelikli konulardan biridir. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yaya geçitlerini yenileyerek vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini artırıyor. Böylelikle sürücülerin de bu geçitlere daha fazla dikkat etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, motorlu araçların yaya yollarına girişlerini engellemek için sahada ekiplerimizle gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için planlı bir şekilde tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Deveciler, yaya ve sürücü güvenliği konusunda yapılan bu tür çalışmaların sürdürüleceğini, Burhaniye'de yaşayan herkesin daha güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı. - BALIKESİR