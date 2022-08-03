Burhaniye Belediyesi'nin yeni bütçesi, ağustos ayı meclisinde alınan kararla 220 milyon TL'ye yükseldi.
Belediye'nin 2022 yılı bütçesinde; yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranı ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak talep edilen 60 milyon TL'lik ek ödenek, Burhaniye Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonu'nca yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonunda Belediye Meclisi'ne sunulan ek bütçe oy birliğiyle kabul edildi.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ülkede yaşanan enflasyonla başa çıkılması için düzenlenen ek bütçenin Burhaniye'ye hayırlı olmasını dileyerek, Meclis üyelerine teşekkür etti.
Son Dakika › Yerel › Burhaniye Belediyesi'nin Yeni Bütçesi 220 Milyon TL Oldu - Son Dakika