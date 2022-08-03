Belediye'nin 2022 yılı bütçesinde; yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranı ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak talep edilen 60 milyon TL'lik ek ödenek, Burhaniye Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonu'nca yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonunda Belediye Meclisi'ne sunulan ek bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Burhaniye Belediyesi'nin Yeni Bütçesi 220 Milyon TL Oldu - Son Dakika

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