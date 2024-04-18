Burhaniye\'de 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek

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Burhaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ile kutlanması için çeşitli etkinlikler planlandı. 23 Nisan Salı günü ilçede üç farklı noktada "Çocuk Şenliği" düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve demokrasimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. Yılı Burhaniye'de çocuklara özel etkinliklerle kutlanacak. 20-21 Nisan Satranç Turnuvası ile başlayacak etkinliklerde Burhaniye'de çocuklar; satrançtan tiyatroya, uçurtma şenliğinden çeşitli gösterilere kadar birçok aktivite ile bayramlarını dolu dolu yaşayacak.

Etkinlikler dahilinde 20-21 Nisan tarihlerinde Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde 8 ve 14 yaş arası çocuklar için satranç turnuvası düzenlenecek. 23 Nisan günü ise saat 11.00'de 8 Eylül Stadyumu'nda resmi kutlama ile başlayacak program; 13.30'da İskele Demokrasi Parkı'nda devam edecek.

Burhaniye Belediyesi tarafından tüm etkinliklerin ücretsiz olarak düzenleneceği Çocuk Şenliği dahilinde İskele Mahallesi Demokrasi Parkı'nda çocuklar eğlenceye doyacak. Şişme oyun parkuru, belediye kreşleri ve gençlik merkezi öğrencilerinin gösterileri, pandomim ve jonglör gösterisi, baloncuk gösterisi, tahta bacak ile mini disco, yüz boyama ve sosis balon gibi eğlencelerin yanı sıra; resim, satranç ve kreş çocukları atölyeleri ile gün boyunca çocuklar açık alanda ücretsiz olarak eğlenebilecekler.

23 Nisan günü 16.00'da Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda yapılacak uçurtma şenliğinde gökyüzü renklenirken çocuklar aileleriyle birlikte bayramı yaşayacaklar.

Zoran Drvenkar'ın Çocuk Edebiyatı Ödülüne layık görülen eseri "Soğuktan Korkmayan Tek Kuş" eserinin sahneye uyarlanan kukla tiyatrosu, 23 Nisan akşamı saat 20.00'de Reha Yurdakul Salonu'nda çocuklar ile buluşacak. - BALIKESİR