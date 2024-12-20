Burhaniye'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

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Balıkesir'de üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 30 çocuğa bisiklet verdi.

20.12.2024 19:07
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HABER: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yüksek okul öğrencilerinin takım çalışması dersi kapsamında hazırlanan "BUBFA ile bir pedalda sen bas" projesi kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtımı yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nce (BUBFA) gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca, üniversite öğrenciler tarafından hazırlanan ve 480 bin lira bütçeye sahip çevre, tarım, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi 22 projenin de tanıtımı yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yüksek okul öğrencilerinin takım çalışması dersi kapsamında hazırlanan "BUBFA ile bir pedalda sen bas" projesi kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtımı yapıldı.

Etkinlikte Burhaniye'nin kırsal mahallelerinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi 30 çocuğa öğrenciler tarafından bulunan sponsorlar aracılığıyla alınan bisikletlerin dağıtımı gerçekleştirildi, bazı projelerin açılış kurdeleleri kesildi. Etkinliğe katılan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yücel Oğurlu gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından teknik alanlardan çevreci projelere, sulama alanından bir seranın yapılmasına, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik ve yazılım programlarına kadar bir çok konuda topluma katkı projeleri hazırlandığını söyledi.

Balıkesir Üniversitesi'nin bu yıl bir çok konuda olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri konusunda da yüksek bir performans sergilediğini belirten Oğurlu, "Çevreci projelerin bir kısmının green matrix denilen dünya sıralamalarında da önemli olduğunu görüyoruz. Green matrix'te biz yani kuruluşumuzdan bu yana ilk defa bu yıl sıralamaların içerisinde görünür hale geldik" dedi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak 2015 yılından beri 400'ün üzerinde toplumsal sorumluk projesi geliştirdiklerini anlatan dekan Mehmet Oğuzhan İlban da, "Bu yıl da 22 proje geliştirdik. Bu projelerimizden bir tanesi de 'BUBFA ile bir pedalda sen at' projesiydi. Bu projelerimizin aslında gerçekleştirilmesinin temel amacı takım çalışması dersi içerisinde öğrencilerimizin belirli bir problemi çözebilecek yeteneklere sahip olmaları ve okulu bitirdikleri zaman iyi bir takım oyuncusu olabilmelerine yönelik gerçekleştirilen projeler bunlar" diye konuştu.

Bu yıl 200'ün üzerinde öğrencinin projelerde yer aldığını anlatan İlban, öğrencilerin bu projelerle hayatın içine girdiklerini dile getirdi. Bu projelerin tamamının sponsorlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden İlban, projelerin bütçelerinin karşılanması amacıyla sponsorların öğrenciler tarafından bulunduğu bilgisini verdi. Bisiklet alan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi.

Burhaniye\'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika

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