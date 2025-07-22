Burhaniye\'de 39 Kadın İş Sahibi Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hamarat Eller Kadın Platformu, 39 kadını iş sahibi yaptı. Kadınlar, evlerinde hazırladıkları ürünleri pazarda kendilerine ayrılan bölümde satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Burhaniye'de Hamarat Eller Kadın Platformu çatısı altında bir araya gelen kadınlar, 8 Eylül Stadı yanında kendilerine ayrılan alanda çocuk giysisinden takılara, çantalara, çörek ve böreklere kadar yaptıkları çeşitli ürünleri satıyor. Pazartesi günleri satış yaptıklarını belirten Kadın Platformu Başkanı Ayşen Ay, "Burhaniye'de pazartesi günleri Kadın Platformu'nda 39 arkadaşımızla birlikte çantalar, çocuk kıyafetleri, şallar bunları yapıyoruz. Kimi arkadaşlarımız yemek yapıyor, gözleme yapıyor, börek çörek yapıyor, kek yapıyor. Bunları satıyorlar. İşte emekli olan arkadaşlarımız evlerine birkaç kuruş para götürmek için burada satış yapıyorlar. Belediyenin bize vermiş olduğu bu imkanlardan faydalanıyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Her pazartesi buradayız" dedi.

Meryem Yalçın da, "Burhaniye Hamarat Eller Platformu'ndayız. Ben kendi üretimlerimi pazarlıyorum. Elimden geldiğince aileme destek sağlamaya çalışıyorum. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Halide Yaşar ise, "Ben 20 yıldan beri burada gözleme yapıyorum. Pazartesi günleri buradayız. Hamarat Eller'de geçimimizi sağlıyoruz. Burasının daha düzenli olmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR