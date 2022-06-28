Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şubesi tarafından Edremit Körfezi Çölyak Derneği üyelerine glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri dağıtıldı. Glutensiz gıda temininde zorluk çektiklerini anlatan Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betul Özdemir Kaya, "Büyükşehirden gelen, un, makarna, glutensiz mısır, bulgur, irmik, gofret ve kırakerden oluşan hediye paketlerinin dağıtımını sağladık. Öncelikle bizlere bu konuda destek sağlayan Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz' a İl Başkanı Sayın Ekrem Başaran' a Balıkesir Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatma Asuman Süle' ye dernek üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Burhaniye' de çölyaklılara Büyükşehir'den gıda desteği - Son Dakika

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