Burhaniye'de Coşkulu Romanlar Günü - Son Dakika
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Burhaniye'de Coşkulu Romanlar Günü

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Romanlar Günü, kortej yürüyüşü ve etkinliklerle kutlandı.

09.04.2025 10:12
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Balıkesir'de Romanlar Günü kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Romanlar Günü coşkulu törenlerle kutlandı. Memiş mahallesinde toplanan Roman vatandaşlar ellerinde bayraklarla davullar eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Memiş Mahallesinde toplanan Roman vatandaşlar, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Selahattin Karataş ve Burhaniye Roman Saha Koordinatörü Bayram Çekiç'in öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanına gelen Roman vatandaşlar saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşını okudu. Daha sonra da Roman havaları oynandı. Romanlara, meydanda toplanan vatandaşlar da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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