Burhaniye'de düzenlenen çiftçi hayrı 3 bin kişiyi buluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye'de düzenlenen çiftçi hayrı 3 bin kişiyi buluşturdu

Burhaniye ilçesine bağlı Sübeylidere kırsal mahallesinde düzenlenen çiftçi hayrına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hayırda, kadınlar tarafından hazırlanan yemekler gençler tarafından servis edildi ve mahalle camiinde dua edildi. Mahalle muhtarı, hayırların devam edeceğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

27.05.2024 15:16
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Burhaniye ilçesinde, çiftçi hayırları devam ederken, Sübeylidere kırsal mahallesinde düzenlenen çiftçi hayrı da 3 bin kişi buluşturdu.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere mahallesinde Muhtar Rıza Önsöz'ın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Hayra ilce merkezi ve çevre köylerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı, Köy meydanında kadınların hazırladığı kazanlar dolusu yemekler gençler tarafından servis edildi. Mahalle camiinde rahmet ve bereket duaları yapıldı. Hayra katılan vatandaşlara namaz öncesi, sulu köfteden kuru fasulyeye kadar 9 çeşit yemek ikramı yapılırken, cami çıkışı da hayır pilavı ve cacık servisi yapıldı. Mahalle muhtarı Rıza Önsöz, bu güne kadar Ramazanda iftar yemeklerinin verildiğini anlatırken, bundan böyle hayırların devam edeceğini söyledi. Konuklara teşekkür eden Sübeylidere muhtarı Rıza Önsüz, "9 çeşit yemeğimiz var. Sonra arkasından da pilav ikram ettik. Bu sene zeytin de iyi görünüyor. İnşallah, seneye hayrımızı geleneksel hale getireceğiz. Daha iyisini yapmayı planlıyoruz. Bu sene acemilik yılımızdı. Daha önceleri Ramazan da iftar veriliyordu. Bu sene ilk hayrımızı yaptık İnşallah. Seneye daha iyisini daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz. Allah, nasip ederse daha iyisini yapacağız. Yaklaşık 3 bin kişi katılım odu. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiler. İyi ki varlar" diye konuştu.

Hayra katılan Mustafa Karabıyık da, "Hayırlar devam ediyor. Buranın geleneksel adetlerinden hayırlar insanları bir araya getiriyor. Birbirini görmeyenler görüyorlar. Bunların devam etmesini bekleriz" dedi. Ramazan Daş ise, "Evet bu gün güzel bir gün Sübeylidere köyünde. Köy hayrı dediğimiz, vatandaşların ortaklaşa tertip ettiği bir hayra geldik. Yemek pilav gibi ikramlarla birlikte hem rahmet hem bereket duası yapıldı. Tabi bu hayırlar eskiden beri devam ediyor. Bu adetlerin güzel bir şekilde devam etmesi arzumuzdur. Cenabı Allah devamını nasip etsin.. Allah devamını nasip etsin. Yapanlardan Allah razı olsun."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de düzenlenen çiftçi hayrı 3 bin kişiyi buluşturdu - Son Dakika

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