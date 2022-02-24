Burhaniye'de emekli müdür iki camiye gönüllü müezzin oldu - Son Dakika
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Burhaniye'de emekli müdür iki camiye gönüllü müezzin oldu

24.02.2022 12:55
Burhaniye'de emekli müdür iki camiye gönüllü müezzin oldu

Burhaniye ilçesinde, bir firmanın satış müdürlüğünden emekli olan İsmail Çokgider, Ören ve Öğretmenler Mahallesi camilerinin gönüllü müezzini oldu.

Burhaniye ilçesinde, bir firmanın satış müdürlüğünden emekli olan İsmail Çokgider, Ören ve Öğretmenler Mahallesi camilerinin gönüllü müezzini oldu. Tüm vakit namazlarını camide kılmaya gayret gösterdiğini anlatan Çokgider, müezzinliği severek yaptığını söyledi.

Ören Mahallesi Dilek Evler Sitesinde yöneticilik yapan 68 yaşındaki İsmail Çokgider, 12 yıldan bu yana Ören ve Öğretmenler Mahallesi Camilerinde gönüllü müezzinlik yapıyor. Çokgider, "Sabah ve Öğlen namazları için Öğretmenler Mahallesi camiine gidiyorum. İkindi ve akşam namazlarında ise Ören Camiinde oluyorum. Her iki camide de müezzinlik yapıyorum. Camiye hep yaya gelip gidiyorum. Camiye geliş girişlerimde günlük yaklaşık 10 kilometre yol yürüyorum. Bu da bana sağlık veriyor. Yürümeyi de çok seviyorum. Rahmetli dedem İsmail Çokgider berberlik yapardı. Eski zamanlarda Balıkesir'e yaya olarak posta götürürmüş. Çok yürüdüğü için de kendisine Çokgider soyadı verilmiş Ben de dedem gibi yürümeyi çok seviyorum. Müezzinliği de severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

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Ören Mahallesi, Balıkesir, Emekli, Ören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de emekli müdür iki camiye gönüllü müezzin oldu - Son Dakika


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