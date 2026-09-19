Burhaniye\'de Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı\'nda törenle kutlandı

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşallik" rütbesi ile "Gazilik" unvanının verildiği tarih olan 19 Eylül Gaziler Günü, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Gaziler Günü törenine; Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Topçu, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörü Murat Yazgan, gazilerimiz, Belediye Meclis Üyesi Muharrem Keskün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda Kıbrıs Gazisi Nurettin Çınar günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirirken, ilkokul öğrencisi tarafından Gaziler Günü'ne özel şiir okundu.