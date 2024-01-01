Burhaniye\'de Gazzeliler için dua edildi

Burhaniye ilçesinde, sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Gazzeliler için dua etti. Müftü Mustafa Ali Işık'ın sabah namazını kıldırdığı Mehmet Kocaatlı Camiinde namaz sonrası İsrail zulmü kınanırken Müslümanların birlik olmaları istendi.

Mehmet Kocaatlı Camiinde sabah namazını kılan cemaate, başka camilerden gelen vatandaşlar da katıldı. Müftü Mustafa Ali Işık, Gazze de yaşanan İsrail zulmünü anlatırken, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarını istedi. Gazze de yaşanan insanlık dramının durdurulmasını isteyen Müftü Mustafa Ali Işık, "Bu gün Dünyada Yahudi şeriatıyla yönetilen tek ülke İsrail'dir. Gazze de kadınların ve bebeklerin üzerine uçaklarla bomba yağdırıyorlar. Dünyada da bütün Müslümanlar birlik olmak zorundadır" dedi.

Cami çıkışında simit ve ayran ikramı yapıldı. - BALIKESİR