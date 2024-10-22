Burhaniye'de Kadına Şiddet Protestosu - Son Dakika
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Burhaniye'de Kadına Şiddet Protestosu

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Burhaniye'de kadına şiddet ve çocuk cinayetleri için toplanan grup basın açıklaması yaptı.

22.10.2024 12:29
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Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emek ve Demokrasi Bilişenleri, kadına şiddet ve çocuk cinayetlerini protesto etti.

Burhaniye Emek ve Demokrasi Bilişenleri, kadına şiddet ve çocuk cinayetlerine tepki için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Emek ve Demokrasi Bileşenleri Dönem Sözcüsü Sol Parti İlçe Başkanı Muhsin Ertuğrul Yüzer, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomik ve sosyal kriz yaşıyor. Emekçiler ve emekliler ölüm sınırında adına yaşamak denirse yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Denizimize ormanımıza sahip çıkmak için mücadele eden aktivistler madencilerin yanaşmaları tarafından öldürülüyor. Size sözümüz olsun mutlaka hesap soracağız. Diyarbakır'da bir köyde 8 yaşındaki Narin çocuk öldürülüyor. Üzerinden 2 ay geçiyor. Karanlık ilişkiler zinciri karşımıza çıkıyor. Katil bulunamıyor. Çünkü Anayasa'ya aykırı şekilde tek imzayla feshediliyor. Kadınlar her gün artan bir şekilde öldürülüyor, tecavüze uğruyor. Suçlular cezasız. İyi halden yararlanıyor. Yeni cinayetlerin önü açılıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Kadına Şiddet Protestosu - Son Dakika

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