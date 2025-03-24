Burhaniye'de Katı Atık Tesisi Projesine Tepki

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye tarafından Şahinler Mahallesi'nde yapılmak istenen katı atık geri dönüşüm tesisi projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Köy muhtarı Alibey Karaaslan, "Vatandaşlar bu tesisin buraya kurulmasına taraftar değil. Burası yıllardan beri hayvancılıkla uğraşan bir köy" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Şahinler Mahallesi'nde yapılmak istenen katı atık geri dönüşüm tesisi projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Geçtiğimiz ay Burhaniye Belediyesi önünde basın açıklaması yapan köylüler, Belediye kararından vazgeçmeyince dün de katı atık tesisi yapılmak istenen merada bir araya geldi.

Ellerinde pankartlarla meraya gelen her yaştan köylüler açıklama yaptı. Yörede en çok hayvan varlığına sahip olduklarını anlatan Şahinler Köyü Muhtarı Alibey Karaaslan, belediyenin karardan vazgeçmesini istedi. Köylülerin meraya tesis istemediğini anlatan muhtar Alibey Karaaslan, "Vatandaşlar bu tesisin buraya kurulmasına taraftar değil. Burası yıllardan beri hayvancılıkla uğraşan köyümüzün merası. Bu etrafta zaten tek bizim köy kaldı hayvancılıkla uğraşan. Hem de ciddi bir hayvancılık var. 3 bini geçkin küçükbaş var. 600'den fazla büyükbaş var. Çiftlikleri saymıyorum. Çiftçinin üreticinin, hayvancılığın yaşatıldığı yerde bizim önümüzü kesmek istiyorlar. Başka yer mi yok sayın başkanım? Köylü istemiyor. Meramızın elimizde çıkmasını istemiyoruz. Karardan vazgeçilmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Başka bir köy sakini ise "Hayvan merası olarak kullandığımız bu araziyi size vemek istemiyoruz lütfen müdahale etmeyin" diye konuştu.