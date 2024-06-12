Burhaniye'de Köpekler Sahilleri İnsanlarla Paylaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye'de Köpekler Sahilleri İnsanlarla Paylaşıyor

Burhaniye ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte sahiller insanlarla dolup taşarken, köpekler de serinlemek için denize girmeye başladı. Serap Giray'a ait 8 yaşındaki 'Grim' adlı köpek de denizde saatlerce yüzerek ilgi odağı oldu. Köpek sahipleri, köpeklerin de denize girmeye hakları olduğunu düşünüyor ancak insanların rahatsız olmaması için köpek sahiplerine de sorumluluklar düştüğünü belirtiyor.

12.06.2024 16:28
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Burhaniye ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte sahiller insanlarla dolup taşarken, köpekler de serinlemek için denize girmeye başladı. Serap Giray'a ait 8 yaşındaki 'Grim' adlı köpek de denizde saatlerce yüzerek ilgi odağı oldu.

Grim'in 8 yaşında olduğunu söyleyen Serap Giray, köpeğinin denizi çok sevdiğini ifade ederek, "Şu an Ören plajlarında köpeğimle beraber denize giriyoruz. Köpeklerin de denize girmeye hakları olduğunu düşünüyorum. Tabi ki insanların oturma alanlarına, kendi bulundukları bölgeye saygı duymak gerekiyor. Köpek sahibi olarak kimseye rahatsızlık vermek istemiyoruz. Ama, onların hakkı olarak da denize girmelerini istiyoruz. Köpeğimin adı Grim, 8 yaşında. 40 günlükken itibaren denize girmektedir. Denize girmeyi çok seviyor. Cankurtaran olarak da kullanılıyordu. Sahiplendiğim bir köpek kendisi. 8 yıldır benimle. Gerçekten söz dinleyen, yüzmeyi seven bir köpek sahibiyim. İnsanların da oturma alanlarında rahatsız etmeden denize girmelerine hakları olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için de köpek sahiplerine inanılmaz görevler düşüyor. Tabi ki köpek sahibi iseniz sonuna kadar köpeğinizin arkasında duracaksınız" diye konuştu - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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