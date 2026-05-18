Burhaniye'de Kuvvetli Lodos Sebebiyle Deniz Taştı, Yollar Göle Döndü

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle deniz taştı, sahil kesimindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Burhaniye'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan lodos sahil kesimlerinde denizin taşmasına yol açtı.

Ören ve Öğretmenler mahallelerinde deniz suyu plajı aşarak cadde ve sokakları kapladı. Sahil kesiminde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu.