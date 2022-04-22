Burhaniye'de makamlar çocukların oldu - Son Dakika
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Burhaniye'de makamlar çocukların oldu

22.04.2022 17:03
Burhaniye'de makamlar çocukların oldu

Burhaniye ilçesinde, her yıl geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde kaymakamlık, belediye başkanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü makamlarına çocuklar oturdu.

Burhaniye ilçesinde, her yıl geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde kaymakamlık, belediye başkanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü makamlarına çocuklar oturdu.

Program dahilinde, Burhaniye Kaymakamlığı makamına Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu öğrencisi Derin Yılmaz otururken, Burhaniye Belediye Başkanlığı makamına Şehit Ahmet Çelik Ortaokulundan Göksu Danışmaz, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamına ise 8 Eylül İlkokulu öğrencisi Aysima Avcu oturdu. Küçük öğrenciye hediyeler veren Başkan Ali Kemal Deveciler, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi sizlere emanet etti. Bunun için de bu bayrama Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını verdi. Bahtın açık olsun. İlerde bu makamlarda sizler oturacaksınız. Başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Ali Kemal Deveciler, bahçeye kadar uğurladığı Göksu Danışmaz ile okul Müdürü Sait Yılmaz'ı makam arabası ile okuluna gönderdi. Başkanın davranışı takdir toplarken, Kaymakam İlyas Memiş'in fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarını dışarıya davet etmesine de anlam verilemedi. Kaymakamlıktaki törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de makamlar çocukların oldu
Burhaniye'de makamlar çocukların oldu
Burhaniye'de makamlar çocukların oldu
Burhaniye'de makamlar çocukların oldu
Burhaniye'de makamlar çocukların oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de makamlar çocukların oldu - Son Dakika


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