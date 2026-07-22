Burhaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Burhaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

22.07.2026 07:54
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Sefer TALAY

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Burhaniye İlçesine bağlı Hacıbozlar Mahallesinde saat 14.30 dolayında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve 19 arazöz ile çok sayıda yer personeli ile müdahale edildi.

Hacıbozlar Mahallesi eski köy yeri mevkinde ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sirayet etti. Yaklaşık 3.5 saat devam eden yangın saat 18. 00 dolayında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 16 dekarlık kızılçam ve fıstıkçamı ormana hasar görürken, 60 dekarlık tarım arazisi de zarar gördü. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması ve  olan poyraz rüzgarının müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni de araştırılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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