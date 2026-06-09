Burhaniye'de Plaj Korfbol Şampiyonası - Son Dakika
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Burhaniye'de Plaj Korfbol Şampiyonası

09.06.2026 21:57
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Balıkesir Burhaniye, Plaj Korfbol Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı, ödüller dağıtıldı.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Plaj Korfbol Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Gelişmekte olan Spor Federasyonu ortak organizasyonu ve Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün paydaşlığıyla Plaj Korfbol Türkiye Şampiyonası Ören Plajında gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca süren turnuvada Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, sıcak hava ve kızgın kumlar üzerinde şampiyonluk kupası için kıyasıya yarıştı. Korfbol branşının plaj formatındaki bu büyük organizasyon, bölgedeki sporseverler ve ilçeye erken yaz tatili için gelen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Ören Plajında ilçe protokolünün katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. Dereceye giren takımlar sırasıyla Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü ve Şeker06 Spor Kulübü oldu.

Ödüllerini İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve  Korfbol İl Temsilcisi ve Korfoll Federasyonu Koordinatörü takdim etti.  Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, alternatif spor dallarının yaygınlaştırılması ve gençlerin sporla buluşturulması amacıyla yürütülen bu tür ulusal organizasyonların, ilçenin spor turizmine ve tanıtımına çok büyük bir katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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