Burhaniye\'de Yangın: Zeytinlik Alanda Büyük Hasar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otobüs terminalinin arkasındaki zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı yandı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 5 dönümlük alanda büyük zarara yol açan yangın, yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle büyük paniğe neden oldu.

Burhaniye Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bulunan Zeytinlik alanda, sabah saat 09.00 civarında başlayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim alanlarını da tehdit ederken söndürme ve önleme çalışmalarına Burhaniye Belediyesi'ne bağlı vinç ve dozerler de katıldı. Yangın uzun süren çalışmalar sonucunda itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Çevrede kısa süreli bir paniğe yol açan yangın, arazöz ve iş makinelerinin de yardımıyla söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, zeytinlik alanda bulunan bir çok zeytin ağacının tamamen yandığı tespit edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR