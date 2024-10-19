Burhaniye'de Zeytin Hasadı Zor Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burhaniye'de Zeytin Hasadı Zor Geçiyor

Geniş Video İzle

Kuraklık ve yüksek maliyetler zeytin üreticisini zor durumda bıraktı, fiyatlar düşüşte.

19.10.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadı buruk başladı. Kurulan eleklerde elenen yeşil zeytinler büyüklüğüne göre 25 ile 60 TL arasında alınırken fiyatlar üreticiyi memnun etmedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşanan kuraklık zeytin rekoltesini olumsuz etkilerken, artan maliyetlere karşın fiyatların düşmesi de üreticide hayat kırıklığı yarattı. Kuraklık nedeniyle zeytinin irileşmediğini kaydeden zeytin komisyoncusu Tekin Köse, eleğe zeytin gelmediğini söyledi.

"Fiyat bizi yağmurdan daha çok etkiledi"

Maliyetlerin çok yüksek olduğunu kaydeden üretici Mustafa Özdemir, "Geçen yıl kadın yevmiyesi 400 liraydı. Bu sene 850 lira. Sırıkçı bin 500 lira. Maliyetler çok yükseldi. Fiyatlarda geri gidiyor. Yani içinden çıkılacak bir hal kalmadı. Fiyat bizi yağmurdan daha çok etkiledi. Fiyat bu kadar düşük olunca bunun içinden çıkılmaz. Bitti bu iş" dedi.

"Zeytinlerde yağ oranı çok düşük"

Haluk Gülbay ise "İşte gördüğünüz gibi yıl kurak gitti. Zeytinlerimiz irileşmedi, büyümedi. Zeytinlerde yağ oranı çok düşük. Fiyatlarımız çok düşük. Allah, yardımcımız olsun, Herhalde bu yılı da böyle geçireceğiz" diye konuştu.

Zeytin alıcısı Tekin Köse ise "Kurak bir sene geçirdik. Maliyetler yüzde 50 arttı. Fiyatlar yüzde 30 geri geldi. Gördüğünüz gibi elekler boş. Eleyen müstahsil bir defa eliyor daha sonra vazgeçiyor yağa dönüyor. Üreticinin işi çok zor. İnşallah yağmur yağar da bundan sonrası iyi olur" dedi. Semra Köse, "Yağmur yağmadı, zeytinler büyümedi. Fiyatlar çok düşük. Ne yağ para ediyor ne zeytin para ediyor. Yani zeytinci çok mağdur bir durumda" dedi.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Burhaniye, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Üretim, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Zeytin Hasadı Zor Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:51:48. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Zeytin Hasadı Zor Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.