Burhaniye Kadın Korosu İlk Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Burhaniye Kadın Korosu İlk Konserini Gerçekleştirdi

Burhaniye Kadın Korosu İlk Konserini Gerçekleştirdi

Burhaniye Belediyesi tarafından kurulan 40 kadından oluşan Kadın Korosu, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi gören ilk konserini verdi. Şef Anıl Aydınlıgil önderliğindeki koro, güçlü performansı ile izleyenlerden tam not aldı.

26.02.2025 14:58  Güncelleme: 15:01
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Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl kurulan ve 40 kadından oluşan Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu, ilk konserini Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Burhaniyelilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, sanatseverlerden tam not aldı.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Müzik Öğretmeni Anıl Aydınlıgil'in şefliğinde sahne alan koro, geniş repertuvarı ve güçlü performansıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Aynı zamanda solist olarak da sahnede yer alan Aydınlıgil, koro üyeleriyle birlikte sergilediği performansla büyük alkış topladı.

Konseri izleyenler arasında Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri Çiğdem Karasakal Avcu ve Esra Ersoy, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent ve Zabıta Müdürü Cesur Akbulut da yer aldı.

Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, koro üyeleriyle birlikte şarkı söyleyerek sanatçılara destek verdi. Sanatın ve müziğin toplum üzerindeki birleştirici gücüne vurgu yapan Tuna, sahne performanslarının ardından tüm sanatçıları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sanatseverler, Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu'nun performansını uzun süre alkışlarken, koro üyeleri gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Burhaniye Belediyesi yetkilileri ise koro çalışmalarının süreceğini ve ilerleyen dönemlerde yeni konserlerin düzenleneceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Kadın Korosu İlk Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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