Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'e Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'e Veda Yemeği Düzenlendi

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş\'e Veda Yemeği Düzenlendi
22.06.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Burhaniye'de, Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Talas ilçesine atanan Kaymakam İlyas Memiş onuruna veda yemeği düzenlendi. Katılanlar arasında yerel yöneticiler ve iş insanları da vardı.

Burhaniye'de, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İlçedeki görevini tamamlayarak Kayseri'nin Talas İlçesine atanan Kaymakam İlyas Memiş onuruna Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uygulama Oteli bahçesinde veda yemeği düzenlendi. 2020 yılı Temmuz ayından itibaren İlçe görev yapan Kaymakama düzenlenen veda yemeğine; Garnizon Komutanı Yusuf Kaya, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Adalet Komisyonu Başkanı Eser Ekici, İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cenk Özbaş, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doc. Dr. Muammer Bezirgan, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, Oda başkanları, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyet üyeleri, İlçedeki önde gelen bazı sanayici ve iş adamları ve muhtarlar katıldı.

Veda Yemeğinde bir konuşma yapan Kaymakam İlyas Memiş. ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler birer konuşma yaptı. Kaymakam İlyas Memiş, konuşmasında; "Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Yaklaşık beş yıl önce başladığım güzel ilçemiz Burhaniye'den yine memleketinizin bir başka güzel ilçesi Kayseri'nin Talas ilçesine atanmış bulunuyorum. Kuzey Ege'nin incisi, temiz havası, zeytin bahçeleri ve ormanları ile yeşil doğası, mavi berrak sahilleri, büyük şehirlere yakınlığı ve sizler gibi güzel insanları ile güzel ilçemiz Burhaniye'de beş yıl görev yapma bahtiyarlığını yaşadım. Görev yaptığım süre içerisinde; Gerek kamu hizmetlerinizin vatandaşımıza en iyi şekilde sunulmasında, gerek vatandaşlarımızın taleplerinin takip edilmesi ve sorunlarının çözümünde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında, ilçemizin asayiş ve güvenliğinin sağlanmasında, eğitim kalitemizin artırılmasında, okullarımızın kamu kurumlarımızın ihtiyaç olan binalarının yapımı ve restorasyonu, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımların hayata geçirilmesi, kamu kurumlarımız ve mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında imkanlarımız ölçüsünde katkı sunmaya çalıştık. Burhaniye benim için çok verimli ve huzurla görev yaptığın bir yer olmuştur. Burada sizler gibi değerli insanlarla tanışma fırsatı buldum ve güzel dostluklar edindim bu nedenle buradan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Bütün bu çalışmalarda bizlerle daima uyum içerisinde çalışan, katkı sağlayan kurumlarımıza, kurum amirlerimize, Belediyemizin, üniversitemizin, adli teşkilatımızın, siyasi partilerimizin, meslek odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine, mesai arkadaşlarımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi. Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'e Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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