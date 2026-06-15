Burhaniye, Kuzey Ege'de Briç Oyununun Merkezi Oldu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, her hafta sonu düzenlenen turnuvalarla Kuzey Ege'de briç oyununun merkezi haline geldi. Belediyespor Briç Kulübü'nün hafta sonu düzenlediği turnuvada farklı illerden gelen 64 kişi yarıştı.

Burhaniye ilçesinde, Briç Kulübü'nün düzenlediği turnuva yoğun ilgi gördü. Ören Mahallesi'ndeki Briç Kulübü'nde düzenlenen Haftalık Federasyon Turnuvası'nda 64 kişi yarıştı.

Briç Kulübü'nde düzenlenen karşılaşmalara Edremit ve Ayvalıklı sporcuların yanı sıra Çanakkale, Bursa ve Ankara'dan da katılanlar oldu. Her hafta sonu turnuva düzenlediklerini kaydeden Briç Federasyonu Balıkesir Temsilcisi Bülent Turan, "Turnuvalarımız her zaman ilgi görmektedir. Turnuvalara Edremit Körfezi'ndeki ilçelerin yanı sıra çevre illerden de katılanlar olmaktadır. Bugün de 64 sporcumuz yarıştı. Çok keyifli bir turnuva yaptık. Turnuvalarımız devam edecek. Burhaniye briçte Kuzey Ege'nin merkezi oldu" dedi.