Yerel

Büro Memur-Sen, Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek

ANKARA - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanması adına dört aşamalı eylem düzenleyeeceklerini ve son aşamada Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştireceklerini söyledi.

Büro Memur-Sen, tasarruf tedbirleri paketi, kamu çalışanlarının kazanımları ve hayata geçirilmesi beklenen taleplerinin karşılanması için eylem düzenleneceğini açıkladı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, taleplerinin gerçekleşmesi adına dört aşamalı bir eylem gerçekleştireceklerini, eylem kapsamında kokart takıp, son aşamada ise Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade etti. Yazgan, kamu görevlilerinin karşı karşıya kaldıkları problemlerin çözüm beklediğini belirterek, "Çözümü kolay ve bunun için kamu idaresi tarafından sözleri verilmiş, gecikmesi kangrene neden olabilecek, kamu çalışanlarının tümünü ya da ekseriyetini etkileyen öncelikli başlıklarımızı açıklıyoruz. Bunlar; birinci dereceye gelmiş devlet memurlarına 3600 Ek gösterge verilmesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, fahiş kira artışları ve yaşanılan hayat pahalılığı karşısında devlet memurlarına yapılacak kira yardımı, fazla çalışma ile resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilecek olan servis hizmetinin devamının sağlanması şeklindedir" dedi.

Yazgan, 3600 ek gösterge konusunun 7. dönem toplu sözleşmede '1'inci dereceye yükselmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması hususunda yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'le ortak çalışma yapılması' şeklinde karara bağlandığını hatırlattı. Toplu sözleşmenin üzerinden 1 yıl geçtiğini ve 2 yılda bir yenilendiğini kaydeden Yazgan, 3600 ek göstergenin 2025 yılının temmuz ayına kadar yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdi.

"Toplu sözleşme ikramiyesi sorununun en kısa zamanda çözüme kavuşmasını bekliyoruz"

İptal edilen toplu sözleşme ikramiyelerinin kazanılan ve 2012 yılından beri var olan bir hak olduğunu aktaran Yazgan, "Toplu sözleşme ikramiyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'yüzde 2 sınırlaması' sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması neticesinde 2024 Mart ayında bir bütün olarak iptal edilmiştir. İptal sonrası Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 'kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını kimseye yedirmeyecekleri' beyanları neticesinde en kısa zamanda çözüme kavuşması beklentimizken, ilk torba yasada yer almadığını görmek derin bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Toplu sözleşme ikramiyesinin geri verilmemesi, karşılığı 2024 bütçesinde yer alan 330 liranın sendika üyesi her bir kamu görevlisinin cebinden çıkması anlamına gelmektedir" diye konuştu.

"Yardımcı hizmetler sınıfı günümüz gerçekleri dikkate alınarak ortadan kaldırılmalı"

Kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yaklaşık 110 bin devlet memurunun görev yaptığını söyleyen Yazgan, yardımcı hizmetler sınıfının günümüz gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Yazgan, bu hizmet sınıfında görev yapan memurların eğitim durumları ve görev alanları esas alınarak genel idare hizmetleri sınıfına ya da teknik hizmetler sınıfına geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Büyükşehirlerdeki kamu görevlilerine kira tazminatı verilmeli"

Yazgan, enflasyonist bir ortamın var olduğunu ve bu durumun kira fiyatlarında kendini gösterdiğine işaret ederek, büyükşehirlerde yaşayan kamu görevlilerinin zorlandığını dile getirdi. Yazgan, bu çerçevede büyükşehirlerde görev yapan kamu personeline büyükşehir tazminatı getirilmesini, benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de devlet memuru aylık katsayısına bağlanarak kira tazminatı verilmesi gerektiğini aktardı. Yazgan, temsil ettikleri tüm kamu görevlilerinin taleplerini duyurmak adına eylemlilik sürecini başlattıklarını belirterek, "Daha önce de böyle bir süreci yaşadık; yollara, meydanlara indik ve mücadelemiz sonrası kazandık. Şimdi yeniden ülke genelinde bir eylem takvimini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bu eylem sürecini de siz değerli basın mensupları aracılığıyla teşkilatımıza, kamu çalışanlarımıza ve kamuoyuna açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülke genelinde çalışma koşullarında kokart takma eylemi yapacağız"

Eylem takvimlerinin dört aşamadan oluştuğu bilgisini veren Yazgan, "Birinci aşamada ülke genelinde çalışma koşullarında kokart takma eylemi yapacağız. Bugünden itibaren tüm Türkiye genelinde büro hizmet kolunda 51 kurum ve kuruluşta ve 350 bin kamu çalışanı ile omuz omuza bir hafta boyunca taleplerimizi içeren kokartlarımızı yakalarımıza takarak çalışmaya bu şekilde devam edeceğiz. İkinci aşamada ise illerimizde ve şubelerimizde kitlesel basın açıklaması düzenleyerek taleplerimizi kamuoyuna ve hükümete aktaracağız" şeklinde konuştu.

"Son aşamada 3 milyon 600 bin adım atarak Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz"

Üçüncü aşamada ise bir imza kampanyası düzenleyeceklerini kaydeden Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü aşamada kitlesel basın açıklamalarına müteakiben birinci dereceye 3600 ek gösterge, toplu sözleşme ikramiyesi gibi taleplerimiz hususunda Türkiye genelinde tüm kamu çalışanlarıyla birlikte bir imza kampanyası düzenleyeceğiz. Dilekçelerimizi ilgili noktalara ulaştıracağız. Dördüncü ve son aşamada eğer bu üç aşamada taleplerimize bir cevap gelmezse, 3600 ek gösterge talebimizi 3 milyon 600 bin adım atarak Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz ve Ankara'da basın açıklamasıyla taleplerimizi yeniden bildireceğiz."

Basın toplantısı, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'ın taleplerinin yer aldığı kokartı yakasına takmasıyla sona erdi.