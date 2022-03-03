Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 'ek gösterge' açıklaması - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 'ek gösterge' açıklaması

03.03.2022 00:07
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 'ek gösterge' açıklaması

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek gösterge sisteminin yeniden ele alınmasını istedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek gösterge sisteminin yeniden ele alınmasını istedi.

Büro Memur-Sen Bölge Toplantısı Nevşehir'de yapıldı. Toplantıya, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Çorum ve Karaman Büro Memur-Sen şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmeli"

Toplantıda konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda ek gösterge sisteminin yeniden ele alınmasını talep ederek, "Mutlaka ek hizmetleri sınıfına bir ek gösterge tanımlanmalı. Bu anlamda işe buradan başlanmalı. Yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilerek yine kamuda dört yıllık üniversite mezunu olan ve birinci dereceye gelmiş bütün memur arkadaşlarımıza 3600 ek gösterge verilmeli. 3600 ek göstergesi olan kamu görevlilerine de kademeli olarak ek göstergeleri artırılmalı" diye konuştu.

Sistemin komple ele alınarak unvanlar arasında, makamlar gözetilerek yeniden düzenlenmesini istediklerini anlatan Yazgan, "Yeni bir skala sistemi ortaya konmalı. Olaya böyle bakılmalı. Bölge toplantılarıyla Türkiye'de on bölgede, bu hem sözleşmelilere kadro hem de ek gösterge sistemi ile alakalı istişarelerde bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de biliyorsunuz 16 Mart tarihinde Çalışma Bakanlığıyla bir görüşme gerçekleşecek. Daha doğrusu 3600 ek gösterge ile alakalı bir toplantı yapılacak. Bu toplantıya ön hazırlık olarak Ankara'da bütün şube başkanlarımızı bütün Türkiye'deki teşkilatımızı topluyoruz ve büro hizmet kolundaki ek gösterge sistemi ile alakalı bir istişare yapacağız. Burada büro hizmet kolunda yer alan 52 tane kurum var. Bunlardan sekiz tanesi bakanlık. Bunların büyük bir kısmı da genel idari hizmetler sınıfında olan arkadaşlarımız" şeklinde konuştu.

Başkan Yazgan, düzenleme içerisinde genel hizmetler sınıfına özel bir parantez açılmasını talep ettiklerini de ekledi. - NEVŞEHİR

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 'ek gösterge' açıklaması
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 'ek gösterge' açıklaması
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 'ek gösterge' açıklaması

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Nevşehir'den kısa kısa Nevşehir'den kısa kısa Ürgüp'te camiden hırsızlık Ürgüp'te camiden hırsızlık

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Nevşehir, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 'ek gösterge' açıklaması - Son Dakika


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