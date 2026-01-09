Büyükşehir afetlere ekibini hazırlıyor - Son Dakika
Yerel

Büyükşehir afetlere ekibini hazırlıyor

Büyükşehir afetlere ekibini hazırlıyor
09.01.2026 17:03  Güncelleme: 17:05
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor. Ekip, uzman eğitmenlerden aldığı eğitimlerle yüksekten erişim ve kurtarma tekniklerini geliştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde personelin gönüllü katılımıyla kurulan Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, olabilecek afet durumlarında hızlı hareket edebilmek amacıyla eğitim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent vizyonu doğrultusunda, BAM başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin eğitim ve hazırlık faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Merinos Yerleşkesi Fuaye Alanı'nda 'İple Kurtarma Sistemleri ve Arama-Kurtarma eğitimi' alan ekipler, uzman eğitmenler eşliğinde tavana asılı halatlara güvenlik ekipmanlarını kullanarak tırmandı. Yüksekten erişim, dar alanlara giriş, dikey kurtarma ve zorlu şartlarda güvenli müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimde, teorik ve pratik bilgiler verildi. Eğitimde, personelin kişisel güvenliği, ekipman kullanımı, düğüm teknikleri, ip sistemleri ve koordineli kurtarma senaryoları uygulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent vizyonu doğrultusunda, BAM başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin eğitim ve hazırlık faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

