Bursa Başkanvekili Biba: Karacabey\'de atık su Nilüfer Çayı\'na karışmayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, Karacabey ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Hedefimiz, hiçbir mahallemizin atık suyunun Nilüfer Çayı'na ya da başka bir vadiye karışmamasıdır. Şehrin altyapı problemlerine odaklanmış haldeyiz. Herkes zamanla temizliğe şahit olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Karacabey ilçesinde 85 mahalle muhtarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bilal Tutuş, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve belediye yöneticileri katıldı.

"Muhtarlarımız önemli veri kaynaklarımız"

Katılımcı yönetim anlayışına önem verdiklerini ve muhtarlarla istişareyi değerli bulduklarını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, "Sahadaki gerçekleri en iyi bilen, bizler için en önemli veri kaynaklarından biri muhtarlardır. Mahallelerdeki sorunları bizden daha iyi biliyor, vatandaşlarımızla ilk teması muhtarlar kuruyor. Mahallenizdeki sorunları bire bir yaşıyor ve yakından takip ediyorsunuz. Bu nedenle muhtarlardan gelen talepleri kıymetli buluyoruz. Sahada yapacağımız tespitlerin, muhtarların bire bir yaşadığı ve bize aktardığı sorunlardan daha gerçekçi olması mümkün değil" dedi.

"Kırsal kalkınmaya öncelik vermeliyiz"

Karacabey'in tarımıyla Bursa ve Türkiye için önemli bir bölge olduğunun altını çizen Başkan Vekili Biba, "İlçemiz hayvancılık konusunda da önemli bir yere sahip. Karacabey için planlamalarımızı bunları gözeterek yapmalıyız. Çalışmalarımızda kırsal kalkınmayı sağlayacak formüllere öncelik vermeliyiz. Her talebi ayrı ayrı değerlendiriyoruz. El birliğiyle, adım adım bütün ihtiyaçları gidereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Hiçbir talep göz ardı edilmiyor. Bazı çalışmalar bu yıl, bazıları önümüzdeki yıl gerçekleştirilecektir. Tamamı öncelik sıralamasına göre belirleniyor" diye konuştu.

"Herkes zamanla şahit olacak"

Toplantıda, Nilüfer Çayı'nın ilçeye olan etkisi de konuşuldu. Bursa'nın merkez ve batı bölgelerindeki atık suları toplayacak kapsamlı altyapı çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Başkan Vekili Biba, "Atık suları, yerin 8-10 metre altına döşenecek büyük çaplı borularla; kapasitesini artırdığımız Hamitler Arıtma Tesisi'ne taşıyacağız. Mahallelerdeki atık sularının Nilüfer Çayı'na ya da başka bir vadiye karışmamasını hedefliyoruz. Şehrin altyapı problemlerine odaklanmış haldeyiz. Bu adeta şehrin damar tıkanıklıklarını açmaya yönelik bir çalışma. Herkes zamanla temizliğe şahit olacak" ifadelerini kullandı.