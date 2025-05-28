Bursa Belediyeler Birliği 2025 Yılı Olağan Toplantısı Gerçekleşti

Bursa Belediyeler Birliği Meclisi'nin 2025 yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Yıldırım'da yapıldı. Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, "Birliğimizi sadece sorunlara çözüm arayan değil, ilham verici modeller üreten bir yapıya dönüştürmeye kararlıyız" dedi.

Bursa Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, birlik üyeleri gündem maddelerini karara bağladı.

Encümen ve Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerinde seçim yapıldı

Toplantıda, Encümen Üyeliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri için seçimler yapılırken, 2024 mali yılı bütçe kesin hesabı da görüşüldü.

Yapılan seçimlerde, Bursa Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği'ne; Birlik Başkanı ve aynı zamanda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için yapılan seçimdeyse; Osman Şahin, Murat Tunç Bircan, İbrahim Türkan, Ali Ekber Can, Haşim Yoldaş seçildi.

Ayrıca toplantıda; birlik ile belediyeler, kamu kurumları ve mahalli idare birlikleri arasında kültür, sanat, spor, eğitim, seminer ve benzeri alanlarda iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalanmasına ilişkin Başkan Oktay Yılmaz'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya katılan üyeler, Bursa Belediyeler Birliği merkezi adresinin Karaağaç Mahallesi, Eşrefiler Caddesi No: 49 Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi olarak belirlenmesini de oy birliğiyle karara bağladı.

"Yarını inşa etmek için çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Belediyeler Birliği'nde geride kalan bir yıllık süreçte yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, "Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde, 'birlikte yönetim, ortak akıl ve sürdürülebilir belediyecilik' ilkelerimizi temel alarak; hem yapısal reformlara imza attık, hem de sosyal ve teknik faaliyetlerle üye belediyelerimiz arasında güzel bir sinerji yakaladık" dedi.

"Günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için çalışıyoruz" diyen Başkan Oktay Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel yönetimi bugünün ihtiyaçlarıyla değil, yarının beklentileriyle yeniden tanımlıyoruz. Birliğimizi sadece sorunlara çözüm arayan değil, ilham verici modeller üreten bir yapıya dönüştürmeye kararlıyız.Dijitalleşmeden çevresel sürdürülebilirliğe, ortak projelerden kurumsal kapasite gelişimine kadar her alanda çıtayı yükseltmek için buradayız. Bursa belediyeler birliği sadece bir yapı değil, bir vizyonun adıdır. Bu vizyon, geleceğe dair umudu büyüten; katılımı, adaleti ve dayanışmayı merkezine alan bir yerel yönetim anlayışının ta kendisidir.Bu yolda bize omuz veren tüm başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve birlik emekçilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum." - BURSA