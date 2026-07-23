Başkan vekili biba’dan hayvanat bahçesi’ne ziyaret - Son Dakika
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Başkan vekili biba’dan hayvanat bahçesi’ne ziyaret

Başkan vekili biba’dan hayvanat bahçesi’ne ziyaret
23.07.2026 17:21  Güncelleme: 17:25
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 206 bin metrekarelik alanda 123 türden bin hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla bir araya gelen Biba, hayvan popülasyonunun artırılması için çalışma yapılacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 206 bin metrekarelik alanda 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Bursa'da 1998 yılından bu yana hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, ilk olarak 1994-1999 döneminde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörlüğünü yürüten Erdem Saker ile buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, hayvanat bahçesindeki çalışmalar ve yapılabilecek projeler konuşuldu.

Programın devamında Bursa Hayvanat Bahçesi'ni gezen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla da bir araya gelen Başkan Vekili Biba, çocuklarla bir süre sohbet ederek keyifli bir gün geçirmelerini temenni etti. 123 farklı türden yüzlerce hayvanı yakından gören çocuklar, doğayla iç içe eğlenceli bir gün geçirme imkanı buldu. Gezinin ardından kırsalda yılan sokmalarına karşı alınması gereken önlemler konusunda çocuklar bilgilendirildi.

Başkan Vekili Biba daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Penguenleri, zürafaları ve lemurları eliyle besleyen Başkan Vekili Biba, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin daha fazla ziyaretçi çekebilmesi ve hayvan popülasyonunun artırılması için gerekli çalışmaları yapılacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan vekili biba’dan hayvanat bahçesi’ne ziyaret - Son Dakika

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