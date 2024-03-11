Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: "İnsanları bir arada tutup projeleri beraber uygulayacağız"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden inancına, siyasetine rengine, sıfatına ve hiçbir şeyine bakmaksızın insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamaktır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Bozbey, "Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden inancına, siyasetine rengine, sıfatına ve hiçbir şeyine bakmaksızın insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamaktır. Onlarla omuz omuza kentin geleceğine birlikte imza koymaktır. Son derece önemli ve ülkemizin de aslında buna ihtiyacı var. Bizi yeteri kadar ötekileştirmeye ve itmeye çalışanlar var. Ama biz Gemlik ve diğer tüm ilçelerimizde bu anlayışı ortaya koyarak bu hizmetleri yapacağız. Bize oy vermemiş de olabilir sıkıntı değil. Biz Nilüfer'de partimiz üzerinde yaklaşık yüzde 25 daha fazla oy alıyoruz. Sebebi hiç kimseyi ötekileştirmediğimiz için. Herkese eşit ve adil davrandığımız içindi. Şimdi sıra Bursa'ya geldi" ifadelerini kullandı.
"Küçük Melis'e söz veriyoruz"
Melis isminde küçük bir çocuğun sahneye gelmesiyle birlikte Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü; "Melis, Şükrü Başkan da ben de senin yaşam boyu gülümsemen için yola çıkacağız. İnşallah bunu başaracağız. Senin yaşam boyu gülümsemen için gerekli olan bütün projeleri tek tek Gemlik'te uygulayacağız. Sana söz veriyoruz" dedi.
"Eşit ve adil davranacağız"
Bursa'da tüm ilçelerimizde aynı anlayışı uygulayacaklarını dile getiren Mustafa Bozbey, "Çünkü bizim inancımız önce insandır. Her projede o proje insana ne kadar fayda sağlar ya da o projeden insanlar ne kadar yararlanabilir, bunu düşünerek hareket ettik. Bundan sonra da bunu düşünerek hareket edeceğiz. İşte o zaman o projeler doğru projeler olur. O projelere yatırdığınız bedel doğru bedel olur. Onun için o paralar heba olmuyor. İnsan öncelikli projeleri yaşama geçirip israfı da önleyen anlayışla o hizmetleri yapıp insanlara eşit ve adil davranarak bütün hizmetleri yerine getireceğiz. Gemlik için de diğer 16 ilçe için de aynı" şeklinde konuştu.
"Daha fazla insanı ikna etmemiz lazım"
"Bizim ağzımızdan çıkan kanun gibidir. Büyükorhan'da bile ilçe başkanımız 'Kazanacağız' diyor. Kazanıyoruz. Ama daha fazla farkı açmanın yolu var. Onu yapmak zorundayız" diyen Bozbey, "Daha fazla insanı ikna etmemiz lazım. Öyle bir fark olsun ki koşarak dahi yetişme imkanları olmasın. Seçime 15 gün kala iftiralara ve yalanlara başlayacaktır. Geçen seçimde de oldu. Bu konu da duyarlı olmamız lazım. Biz yalanlara iftiralara değil insanların yarınını düşünen ve güzel günleri görecek en azından çocuğunun karnını doyurabilecek, okula gönderdiği çocuğa sabah kahvaltısını ve sütünü verebilecek, yaşamanı güzel şekilde devam ettirebilecek bir anlayışı ortaya koyacağız" dedi.
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