Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: 'İnsanları bir arada tutup projeleri beraber uygulayacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: 'İnsanları bir arada tutup projeleri beraber uygulayacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Bozbey, Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamaktır dedi.

11.03.2024 19:57  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: "İnsanları bir arada tutup projeleri beraber uygulayacağız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden inancına, siyasetine rengine, sıfatına ve hiçbir şeyine bakmaksızın insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Bozbey, "Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden inancına, siyasetine rengine, sıfatına ve hiçbir şeyine bakmaksızın insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamaktır. Onlarla omuz omuza kentin geleceğine birlikte imza koymaktır. Son derece önemli ve ülkemizin de aslında buna ihtiyacı var. Bizi yeteri kadar ötekileştirmeye ve itmeye çalışanlar var. Ama biz Gemlik ve diğer tüm ilçelerimizde bu anlayışı ortaya koyarak bu hizmetleri yapacağız. Bize oy vermemiş de olabilir sıkıntı değil. Biz Nilüfer'de partimiz üzerinde yaklaşık yüzde 25 daha fazla oy alıyoruz. Sebebi hiç kimseyi ötekileştirmediğimiz için. Herkese eşit ve adil davrandığımız içindi. Şimdi sıra Bursa'ya geldi" ifadelerini kullandı.

"Küçük Melis'e söz veriyoruz"

Melis isminde küçük bir çocuğun sahneye gelmesiyle birlikte Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü; "Melis, Şükrü Başkan da ben de senin yaşam boyu gülümsemen için yola çıkacağız. İnşallah bunu başaracağız. Senin yaşam boyu gülümsemen için gerekli olan bütün projeleri tek tek Gemlik'te uygulayacağız. Sana söz veriyoruz" dedi.

"Eşit ve adil davranacağız"

Bursa'da tüm ilçelerimizde aynı anlayışı uygulayacaklarını dile getiren Mustafa Bozbey, "Çünkü bizim inancımız önce insandır. Her projede o proje insana ne kadar fayda sağlar ya da o projeden insanlar ne kadar yararlanabilir, bunu düşünerek hareket ettik. Bundan sonra da bunu düşünerek hareket edeceğiz. İşte o zaman o projeler doğru projeler olur. O projelere yatırdığınız bedel doğru bedel olur. Onun için o paralar heba olmuyor. İnsan öncelikli projeleri yaşama geçirip israfı da önleyen anlayışla o hizmetleri yapıp insanlara eşit ve adil davranarak bütün hizmetleri yerine getireceğiz. Gemlik için de diğer 16 ilçe için de aynı" şeklinde konuştu.

"Daha fazla insanı ikna etmemiz lazım"

"Bizim ağzımızdan çıkan kanun gibidir. Büyükorhan'da bile ilçe başkanımız 'Kazanacağız' diyor. Kazanıyoruz. Ama daha fazla farkı açmanın yolu var. Onu yapmak zorundayız" diyen Bozbey, "Daha fazla insanı ikna etmemiz lazım. Öyle bir fark olsun ki koşarak dahi yetişme imkanları olmasın. Seçime 15 gün kala iftiralara ve yalanlara başlayacaktır. Geçen seçimde de oldu. Bu konu da duyarlı olmamız lazım. Biz yalanlara iftiralara değil insanların yarınını düşünen ve güzel günleri görecek en azından çocuğunun karnını doyurabilecek, okula gönderdiği çocuğa sabah kahvaltısını ve sütünü verebilecek, yaşamanı güzel şekilde devam ettirebilecek bir anlayışı ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Bozbey, Türkiye, Gemlik, Bursa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: 'İnsanları bir arada tutup projeleri beraber uygulayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB Başkan Adayı Kurum:
    01 Mar İBB Başkan Adayı Kurum: "İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürmek zorundayız, bu bir milli güvenlik meselesi"

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

  • İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimler için oyunu kullandı
    01 Mar İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimler için oyunu kullandı

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.

  • Asgari ücrete ara zam mı geliyor?
    01 Mar Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

    2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...

  • Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak
    01 Mar Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak

    Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.

  • Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Kayseri için yapılan projeleri anlattı
    01 Mar Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Kayseri için yapılan projeleri anlattı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.

  • Balıkesir'de Seçim Öncesinde 'Ahmet Akın' Kargaşası
    01 Mar Balıkesir'de Seçim Öncesinde 'Ahmet Akın' Kargaşası

    Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.

  • AK Parti Erzurum İl Başkanı Çat ilçesine çıkarma yaptı
    01 Mar AK Parti Erzurum İl Başkanı Çat ilçesine çıkarma yaptı

    AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.

  • Vahap Seçer:
    01 Mar Vahap Seçer: "5 Yılda Her Yere, Herkese Hizmet Ettik"

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.

  • Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil 26 şüpheli gözaltına alındı
    01 Mar Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil 26 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Ankara'da Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, 26 şüpheli gözaltına alındı
    01 Mar Ankara'da Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, 26 şüpheli gözaltına alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.

  • Navalni'nin cenaze töreni zorluklarla karşılaşıyor
    01 Mar Navalni'nin cenaze töreni zorluklarla karşılaşıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.

  • Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
    01 Mar Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kışkırtma" Yanıtı: "Keşke Kışkırtabilsem, Emekliler ve İşçiler Haklarını Aramak İçin Yürüseler.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.


19:52 Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:43 Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
18:56 Çin’deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp Çin'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 20:19:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: 'İnsanları bir arada tutup projeleri beraber uygulayacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement