Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: "Muhtarlar mahallerinde yapılanlardan haberdar olmalı"
BURSA - CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa'da muhtar derneklerini ziyaret etti. Bozbey, "Bursa özelinde nereye gittiysem muhtarlarımız bana memnuniyetsizliklerini ilettiler. Muhtarlarımız mahallelerinde yapılanlardan haberdar olmalıdır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, ilçede bulunan iki muhtar derneğini ziyaret etti.
Burada muhtarlara kısa bir konuşma yapan Bozbey, "5 yıl önce yine buralarda sizlerle olmuştuk. 5 sene içinde bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte, toprağın, suyun, enerjinin ve en önemlisi de insanlığın kıymetine vardık. Bu 5 sene bir daha tekrarlanmazsa, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız hikayelerimiz oldu" dedi.
Demokrasinin en küçük birimi olmasına rağmen seçimlere bağımsız olarak giren muhtarların gerçek demokrasi olduğunu ifade eden Bozbey,muhtarların geleceği ile ilgili bazı şeylerin söylendiğini ile getiererek, "Siz söylenenleri kafanıza takmayın. Hiç kimse muhtarlık müessesini kaldıramaz. Ben Bursa özelinde nereye gittiysem, inanın bana muhtarlarımızın memnuniyetsizliklerini ilettiler. Bana söyledikleri şu; 'Bizim mahallemize bir şey yapılıyor haberimiz yok'. Asfalt yama ekibi geliyor muhtarların haberi yok. Bu uygulama yanlıştır. Mahallede yapılacak her türlü hizmette muhtarların bilgisi olması şartı vardır" diye konuştu.
Başkan Adayı Mustafa Bozbey, muhtarlar ziyaretinin ardından farklı programlarla Mustafakemalpaşa turuna devam etti.
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Son Dakika › Yerel › Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: 'Muhtarlar mahallerinde yapılanlardan haberdar olmalı' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?