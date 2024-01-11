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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında BUSKİ'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaparak, olayın siyasi malzeme haline getirilmeye çalışıldığını belirtti. Başkan Aktaş, konunun hukuki sürecin devam ettiğini ve gereken incelemelerin yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi'nin izinsiz olarak diktiği led panoların kaldırılması konusunda da açıklama yaptı ve usulsüzlüğe geçit vermeyeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ\'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı
11.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:30
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında gündeme getirilen BUSKİ'de yaşanan olaylara ilişkin net konuştu. Olayın CHP tarafından siyasi malzeme haline getirilmeye çalışıldığını diye getiren Başkan Aktaş, "Alnım açık, başım dik. Benimle ilgili 1 lira bulsunlar bu ülkeyi terk ederim. Bu kadar açık ve net söylüyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. CHP Grup sözcüsü tarafından gündeme getirilen ve halen hukuki sürecin devam ettiği BUSKİ'de yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Başkan Aktaş, konunun siyasi zemine taşınmasına tepki gösterdi. Olayın anlaşıldığı andan itibaren hukuka başvurduklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Olayın tarafı olsam veya yakınımdan birileri taraf olsa gizlemeye, örtmeye çalışırım. Sanki hukuka intikal ettirmekle bunun kamuoyunda duyulacağını bilmiyor muyuz? Gizlilik çerçevesinde, bütün eski kayıtları da incelemek kaydıyla 48 saat o bölgeye hiç kimseyi sokmadan gerekli incelemeler, çalışmalar yapılmış. Konuyla alakalı bir personelimiz, iki kişi de imzası olduğu için sorumlu. Masum da olabilirler, olayın tarafı da olabilirler. Ben hukuk adamı değilim. Bunu çözecek olan ben değilim. Ben kamu yöneticisiyim. Bana düşen gördüğüm bir aksaklığı hukuka intikal ettirmek. Bunu da zamanında yapmışım. Bir gün bile kaybetmemişim" dedi.

Aile vakfım yok

Konuyla ilgili CHP İl Başkanlığı'nın BUSKİ binası önünde basın açıklaması yapıp, 'CHP Büyükşehir adayının gelmesiyle bu sorunların biteceği' yönündeki söylemlerine tepki gösteren Başkan Aktaş, "Buna resmen siyaset denir. BUSKİ önünde tiyatro oynanıyor. Bana kalsa siz tiyatro salonları yapın. Nilüfer'de insanları o kültür merkezleriyle, tiyatro salonları ile buluşturun. Orada o tiyatroları oynayın. Buradan 'Alinur Aktaş bunu yaptı' gibi bir algıyla, 'Mustafa Bozbey gelecek bunu düzeltecek' algısıyla yaklaşmak doğru değil. Ben bir soru sordum. Benim aile vakfım yok. Belediyenin müteahhitlerine kese yapacaksın. Aile Vakfı diye o vakfı finanse edeceksin, gidip orada oturacaksın. Kusura bakma yaptığımız işte tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 20 senedir bu işi yapıyorum. Alnım açık, başım dik. Benimle ilgili 1 lirayı bulsunlar, bu ülkeyi terk ederim. Bu kadar açık ve net söylüyorum" diye konuştu.

Usulsüzlüğe geçit yok

Yine Nilüfer Belediyesi'nin yönetmeliğe aykırı ve izinsiz olarak Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarına diktiği led panoların kaldırılmasıyla ilgili konu hakkında da açıklama yapan Başkan Aktaş, "Sanki bir gece yarısı gidip, çökmüşüz, ledleri kaldırmışız gibi bir algı yapılıyor. Neden aylar süren yazışmaları söylemiyorsunuz. Defalarca resmi yazı yazdık. Bunları kaldırın, bunlar uygunsuz dedik. Aynı uyarıları kendi partimizin belediyelerine de yaptık. Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri kaldırdı. Nilüfer Belediyesi tüm uyarılara rağmen kaldırmadı. Bu konuda bu mecliste kabul edilen yönetmelik açık ve net. Yönetmeliğin gereği bundan sonra da yapılacak. Kamu zararı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Yaptığımız işlemde en ufak bir hukuksuzluk varsa, tüm zararı ben kendi cebimden ödeyeceğim" dedi.

Bu arada katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda Bursa'yı temsil eden ve başarı elde eden Hacı Sevim Yıldız - 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve idarecileri mecliste ödüllendirildi. Öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Başkan Aktaş, 50'şer bin TL'lik hediye çeklerini öğrencilere takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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