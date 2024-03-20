Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zafer Mahallesi\'nde iftar programına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zafer spor Tesisleri'nde düzenlenen geleneksel iftar programında Zafer Mahallesi sakinleriyle orucunu açtı. İftar programında konuşan Başkan Aktaş,"Güzel işler yaptık, daha da güzelleştireceğiz" dedi.
Ramazan ayını Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı mahallelerde düzenlenen iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, orucunu Zafer Mahallesi sakinleriyle açtı. Zaferspor ve Zafer Mahallesi geleneksel iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Zaferspor Kulübü yöneticileri, eski Bursaspor kaptanı Ömer Erdoğan'da katıldı.
İftar yemeğinin ardından birlik beraberlik mesajlarını yineleyen Başkan Aktaş, "Ben sizlere hizmet eden bir kardeşiniz olarak söylemek istiyorum ki Gökdere düne kadar metruk bir alandı şimdi orada güzel bir parkımız var, ufak tefek eksiklerini tamamladığımızda daha da güzelleşecek. Sağlık ocağımızı da açtık. Pazaryerimizin de yapımı devam ediyor. Yeni dönemde mahallemizi kentsel dönüşümlerle daha da güzelleştireceğiz. Bugüne kadar bize gösterdiğiniz destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizde aldığımız emaneti en iyi şekilde taşımak için elimizden gelen gayreti gösterdik" dedi. Amatör spor kulüplerinin taleplerini karşılıksız bırakmadıklarını belirten Başkan Aktaş, "Zaferspor tesisiyle alakalı bazı yenilemelere ihtiyaç oldu hiç kayıtsız kalmadık, bu noktada mukabele ettik. Bundan sonra da bir eksiklik olduğunda aynı şekilde yerine getireceğimizden şüpheniz olmasın" diye ifade etti. Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez günün anısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a hediye takdiminde bulunmasının ardından, sadece Zaferspor değil tüm Bursa spor kulüplerine eşit hizmetler verildiğini belirterek teşekkürlerini sundu.
İftar yemeğinde konuşan Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Türkiye güçlü bir ülke olmak zorunda, bu bir tercih değil mecburiyettir. Bunun çabası ve arayışı içerisindeyiz. Bu akşam bu güzel iftar gecesinde ifade etmek isterim ki güçlü ülkeyi inşa etmemizin yegane şartı var birlik ve bütünlüktür" dedi.
İftar programının ardından teravih namazını beraberindeki isimlerle Mehmet Akif Mutlular Camii'nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, namaz sonrası vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Mutlular mahallesi sakinleriyle buluşan Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek yeni dönem hedeflerini anlattı. - BURSA
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