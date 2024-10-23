Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: '2025 Bütçesi 60 Milyar Lirayı Bulabilir' - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: '2025 Bütçesi 60 Milyar Lirayı Bulabilir'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: \'2025 Bütçesi 60 Milyar Lirayı Bulabilir\'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, müzakerelerde stratejik planın reddedilmesini eleştirerek 2025 bütçesinin enflasyon artışıyla birlikte 60 milyar liraya ulaşabileceğini açıkladı. Bozbey, halkın hizmet alma beklentilerinin karşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

23.10.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin iştiraklerle 40 milyar lira olan bütçesinin enflasyon artışı ile birlikte 2025 yılında 60 milyar lirayı bulabileceğini belirterek, "Dünkü meclis toplantısında stratejik planın ret edilmesi hukuki değildi. Bursalılar bizden bekliyor. Hizmeti engelleyenleri Bursa halkının takdirine bırakıyorum. Umarım halkımız bu durumu iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü meclis toplantısında 5 yıllık stratejik plan onaya sunuldu. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı stratejik plana onay vermeyerek ret oyu kullandı.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, muhalefetin görevinin denetim olduğunu ve mecliste de Cumhur İttifakı'ndan da denetim görevini beklediklerini ifade ederek, "Stratejik plan belediyenin 5 yıllık vizyonunu belirleyen, Bursalılara sunulacak hizmetlerin kapsamını içeren önemli bir belge. Stratejik plan, ulaşım, çevre, spor, kültür ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda hedeflerimizi belirleyen kritik bir çalışmadır. Meclisteki muhalefet grubunun bu planı reddetmesinin, Bursa halkının hizmet alma beklentilerine ters düştüğünü düşünüyorum. Bursalılar, bizden hizmet bekliyor. Seçim öncesinde kamuoyuna verdiğimiz sözlerin yer aldığı bu stratejik plan, halkımıza sunacağımız hizmetlerin bir yol haritasıdır. Planın onaylanmaması, bütçe çalışmalarımızı ve performans programımızı hazırlamamızı engelledi. Arkadaşlarımız hukuksal olarak mücadele etmeye devam edecek. Ancak, nihayetinde bu durum Bursalıların takdirine kalmış durumda. Umarım halkımız, bu durumu iyi değerlendirecektir," diye konuştu.

Başkan Bozbey, iştirakler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin 40 milyar lira olduğunu, 2025 bütçesinin enflasyon dikkate alınarak hazırlanacağını kaydederek, "Geçmiş döneme göre 5 milyar TL ek bir ödenek talebimiz oldu ve bu meclisten geçti. Ancak, bütçenin enflasyonun altında kalmayacağını düşünüyorum. Hem şirketler hem de kamu kurumları, belediyemizin bütçesini etkiliyor. Önümüzdeki ay içerisinde net rakamlarla bu durumu netleştireceğiz. Rakamın 50 milyar ile 60 milyar lira arasında olacağını düşünüyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: '2025 Bütçesi 60 Milyar Lirayı Bulabilir' - Son Dakika

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