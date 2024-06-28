Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ ekmeği fiyat düzenlemesini açıkladı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ ekmeği fiyat düzenlemesini açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ ekmeği fiyat düzenlemesini açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ ekmeğinde yapılan fiyat düzenlemesinin gerekçelerini açıkladı. Bozbey, maliyet artışlarına rağmen düzenlemenin sınırlı tutulduğunu belirtti.

28.06.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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400 gram BESAŞ ekmeğinde yapılan fiyat düzenlemesinin gerekçelerine değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son bir yılda un başta olmak üzere işçilik ve hammadde girdilerinde yaşanan yüzde 100'ün üzerindeki artışa rağmen düzenlemenin yüzde 67 ile sınırlı tutulduğunu söyledi. Genel ekonomik tablonun Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olmadığını belirten, yaşanan maliyet artışlarını fiyata yansıtmak zorunda kalmalarının ise bir tercih olmadığını vurgulayan Başkan Bozbey, "Elbette ki bu ülkede enflasyon olmasın, fiyat artışları olmasın, biz de 400 gram ekmeği aynı fiyattan satalım isterdik" dedi.

"Fiyatı arttırmamak için bugüne kadar direndik"

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'ın ürettiği 400 gram ekmeğin fiyatı yüzde 67'lik düzenleme ile 7,50 TL'den 12,50 TL'ye çıktı. Son düzenlemenin Temmuz 2023'te yapıldığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski fiyatlarla alınan un stoğunun ancak bugüne dek mevcut fiyatlarla üretim yapılmasına imkan sağladığını vurguladı. Başkan Bozbey, "Şartlar bizi göreve gelir gelmez yaşanan maliyet artışları karşısında ekmeğe zam yapmaya itti. Ancak, özellikle Ramazan ayı başta olmak üzere vatandaşın sofrasına ek bir maliyet koyulmaması adına düzenleme yapmamak için bugüne kadar direndik" ifadelerini kullandı.

"Girdi maliyetlerindeki artış yüzde 100'ün üzerinde"

Temmuz 2023'te yapılan son düzenlemenin ardından maliyetlerde yaşanan artışları işaret eden Başkan Bozbey, "Temmuz 2023'ten sonra ana girdi olan undaki artış, yine işçilik ve diğer girdilere gelen zamlarla birlikte yüzde 100'ün üzerinde bir artış olmasına rağmen biz 400 gram ekmeği kilogramı 31 lira civarında tuttuk. Piyasada satılan ekmeklerin kilogramı 50 lira civarındayken yapılan fiyat düzenlemesi yüzde 67'dir. Yani biz yüzde 33 civarında Bursalıların lehine aşağıda tuttuk. Bu artış da ekmeğin maliyetidir" dedi.

"Vatandaşa ekmeği maliyetine ulaştırma derdindeyiz"

Hizmetlerin kamu yararına denetlenmesi adına yapılan eleştirilere saygı duyduklarını ve dikkate aldıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "BESAŞ olarak asla para kazanma derdinde değiliz. Tam tersine, vatandaşımızın sofrasına ekmeği maliyetine götürme derdindeyiz" dedi. Başkan Bozbey, "Elbette ki bu ülkede enflasyon olmasın, fiyat artışları olmasın, biz de 400 gram ekmeği aynı fiyattan satalım isterdik" ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ ekmeği fiyat düzenlemesini açıkladı - Son Dakika

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