Başkan Bozbey: "Şeffaflıktan asla geri durmam" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Bozbey: "Şeffaflıktan asla geri durmam"

Başkan Bozbey: "Şeffaflıktan asla geri durmam"
15.01.2026 22:06  Güncelleme: 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını başkan Mustafa Bozbey başkanlığında yaptı. Toplantıda denetim komisyonu üyeleri seçilirken, su sorunları ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Ramazan ayında Balkanlarda iftar programları düzenleneceği belirtildi.

BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılının ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında gündem maddeleri ve önergeler ele alınırken, belediyenin bir önceki yıla ait gelir-gider hesapları ile kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla kurulan Denetim Komisyonu'na Mustafa Orkun Gazioğlu, Hakkı Rıza Göksu, Ahmet Alperen Aydın, İbrahim Türkan ve İsmail Şenol seçildi.

Balkanlarda iftar programları düzenlenecek

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayarak sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Bursa'nın turizm sektörü temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri Kuveyt temaslarına değinen Bozbey, yapılan görüşmelerin son derece verimli geçtiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde Kuveytli yatırımcıların Bursa'ya gelerek temaslarını sürdüreceğini belirten Bozbey, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Balkanlarda iftar sofraları kurulacağını ifade etti. Ramazan ayında 4-5 farklı noktada iftar programı düzenleneceğini kaydeden Bozbey, ilgili belediyelerle yapılan görüşmeler doğrultusunda etkinliklerin netleşeceğini açıkladı.

"Bu tür olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum"

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Bozbey, tüm meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bozbey, "Kendini bilmezliğin de bir tanımıydı. En büyük temennim, bu tür olayların bir daha yaşanmamasıdır. Hiç kimseye böyle davranışlar yapılmamalı. Tüm meclis üyelerini yanımda hissettim, desteklerini gördüm" dedi.

"Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8"

Meclis üyelerinin gündeme getirdiği su sorununa da değinen Başkan Bozbey, Bursa'nın yaşadığı su sıkıntısının nedenlerinin geçmiş 20 yılda aranması gerektiğini vurguladı. 2011 ve 2014 yıllarında DSİ tarafından tamamlanan barajla ilgili gerekli altyapı çalışmalarının yapılmadığını hatırlatan Bozbey, göreve geldikten sonra süreci hızlandırdıklarını söyledi. Bypass hattı sayesinde 1 Eylül'den itibaren günlük 100 bin metreküp su temin edildiğini belirten Bozbey, "Eğer bu hat zamanında yapılmasaydı, Bursa'da su kesintileri devam edebilirdi. Bilim insanlarının raporları doğrultusunda hareket ediyoruz. Deniz suyunun kullanımıyla ilgili hazırlıklar da yapılıyor. İlk uygulamayı Tirilye'de hayata geçireceğiz. Bugün itibariyle Doğancı Barajı'nın doluluk oranı halen yüzde 8 seviyesinde. Su tasarrufu büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Vatandaşımıza hesap vermekten çekinmiyoruz"

Katı atık bedellerinin su faturalarına meclis onayıyla yansıtıldığını hatırlatan Bozbey, bu konuda vatandaşlardan gelen şikayetleri birebir yanıtladığını söyledi. Bursa'da 1,5 milyon abonenin yüzde 88'inin 12 metreküpün altında su tükettiğini ifade eden Bozbey, kademe değişikliğinin kentin ekseriyasını etkilemediğini belirtti. İşlenmiş suyla bahçe sulamanın yüksek maliyetli olduğunu dile getiren Bozbey, "Biz vatandaşımıza hesap vermekten çekinmiyoruz. Şeffaflıktan asla geri durmam. 2023 Ekim ayında bir asgari ücretle 720 metreküp su alınabiliyorken, 2026 Ocak itibariyle bu rakam 843 metreküpe çıktı" dedi.

"İnegöl'de altyapıyı büyük ölçüde toparladık"

Ulaşım ve altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Bozbey, 21 ayda birçok dönemde yapılamayan hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi. Dağ yöresinde bir yılda 160 kilometre yol yapıldığını belirten Bozbey, İnegöl'de altyapının büyük ölçüde toparlandığını ifade etti. Altyapı yatırımlarının cesaret gerektirdiğini vurgulayan Bozbey, köylerdeki su depolarının 3-4 yıl içinde yenileneceğini açıkladı. Algı belediyeciliği yapmadıklarının altını çizen Bozbey, "Biz sorunların çözümü profilindeyiz. 21 ayda yapılan çalışmalarla tüm meclis üyeleri gurur duyabilir" diye konuştu.

Toplantının sonunda grup sözcüleri söz alarak yaşanan provokasyon olayını kınadı ve Başkan Mustafa Bozbey'e geçmiş olsun dileklerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Politika, Belediye, İftar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bozbey: 'Şeffaflıktan asla geri durmam' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:03:05. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Bozbey: "Şeffaflıktan asla geri durmam" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.