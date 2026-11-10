Bursa Büyükşehir Belediyesi, 88. yıl dönümünde Atatürk\'ü anmak için tören düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Valiliği tarafından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' kapsamında Heykel'de düzenlenen resmi törene katıldı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve il protokolünün yer aldığı tören de Başkan Vekili Şahin Biba, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'mızın okunması ve şanlı ay yıldızlı al bayrağın göndere çekilip yarıya indirilmesi ile süren törenin devamında Başkan Vekili Biba ve protokol heyeti, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sergi ve programa katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunduk. Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ile birlikte Bursa Valiliği'miz tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldık. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye'mizde düzenlediğimiz 'Manşetlerde Yankılanan Veda' sergisini de ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını bir kez daha yad ettik. Saygı ve Rahmetle" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin ana ve ek hizmet binalarında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi personelleri, saat 09: 05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile Atatürk'ü andı. Törenin sonunda Büyükşehir personelleri, Atatürk büstüne kasımpatı çiçekleri bıraktı.