Bursa Büyükşehir Belediyesi, 88. yıl dönümünde Atatürk'ü anmak için tören düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 88. yıl dönümünde Atatürk'ü anmak için tören düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 88. yıl dönümünde Atatürk\'ü anmak için tören düzenledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde törenlerle andı. Heykel'deki resmi törende Başkan Vekili Şahin Biba, Vali Erol Ayyıldız ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; personel de 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Valiliği tarafından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' kapsamında Heykel'de düzenlenen resmi törene katıldı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve il protokolünün yer aldığı tören de Başkan Vekili Şahin Biba, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'mızın okunması ve şanlı ay yıldızlı al bayrağın göndere çekilip yarıya indirilmesi ile süren törenin devamında Başkan Vekili Biba ve protokol heyeti, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sergi ve programa katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunduk. Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ile birlikte Bursa Valiliği'miz tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldık. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye'mizde düzenlediğimiz 'Manşetlerde Yankılanan Veda' sergisini de ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını bir kez daha yad ettik. Saygı ve Rahmetle" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin ana ve ek hizmet binalarında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi personelleri, saat 09: 05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile Atatürk'ü andı. Törenin sonunda Büyükşehir personelleri, Atatürk büstüne kasımpatı çiçekleri bıraktı.

Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerErol AyyıldızKültür SanatGüncelTörenYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
12:10
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:17:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 88. yıl dönümünde Atatürk'ü anmak için tören düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android