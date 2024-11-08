Bursa Büyükşehir Belediyesi Kıyı Projeleri İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kıyı Projeleri İçin Toplantı Düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kıyı Projeleri İçin Toplantı Düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz ve göl kıyılarına sahip ilçelerde mevcut durumları değerlendirmek ve projeleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Zeytincilik ve su ürünleri üreticileri ile girdi maliyetlerinin düşürülmesi konuları ele alındı.

08.11.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin Marmara Denizi'ne ve göllere kıyısı bulunan ilçelerindeki mevcut durumunun değerlendirilmesi ve yapılabilecek projelerin görüşülmesi amacıyla toplantı düzenledi.

Toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'nın sahil kenti kimliğini daha fazla öne çıkarmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, kıyı bandındaki ilçelerin yöneticilerinin, üreticilerinin ve sektör paydaşlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise zeytincilik başta olmak üzere su ürünleri üreticilerinin sahada karşılaştığı eksikliklerin tespit edilip giderilmesi oldu. Toplantıda ayrıca, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve gerekli desteklerin sağlanması konuları ele alındı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Bursa'nın kıyı şeridinde bulunan üreticilerin sahadaki eksikliklerini belirlemek ve çözümler sunmak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Üreticinin daha verimli bir üretim süreci geçirmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli destekleri vereceğini belirten Sarsıcı, deniz ve göl kıyılarında yapılacak projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaklarını ifade etti. Sarsıcı, yerel üreticilerin ve halkın yararına olan çalışmaları hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Kıyı Projeleri İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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